Tartışmalar parti içinde kalsın: İkinci uyarı

Kamp ortamında tüm gruba hakim olamayacağı düşüncesiyle milletvekili çalışma kampını iptal eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerini ikna görüşmelerine Ankara’da devam etti. Kılıçdaroğlu’nun salı günü başlayan 5’li gruplar halinde yaptığı ikna görüşmeleri bu görüşmeyle son buldu. Kılıçdaroğlu, milletvekillerini parti içi konuları kamuoyunda tartışmamaları konusunda yeniden uyardı. CHP lideri, “Parti içi tartışmalar parti içinde kalmalı” uyarısını hatırlattı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, uyarılarının yeteri kadar dikkate alınmadığını söyledi. Sağduyu vurgusu yaptığını bunun da yeteri kadar gerçekleşmediğini belirten Kılıçdaroğlu’nun vekillere kongre sürecinde daha dikkatli olunması ve uyarılarının dikkat alınması gerektiğini iletti.