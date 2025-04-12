Tasfiye hesabını vekil sandığı bozdu

Olağanüstü Kurultayı geride bırakan CHP’de Genel Merkez ve muhalif kanat sandık sonuçlarının muhasebesini yapıyor. Genel Merkez elinin rahatladığını hesap ederken, muhalefet ise gücünü koruduğuna inanıyor. Bu çerçevede kurultayda yapılan PM seçiminde oy kullanan milletvekillerinin sandığı örnek gösteriliyor. Ali Öztunç, Deniz Demir ve Oğuz Kaan Salıcı gibi muhalif isimlere söz konusu sandıktan kişi başı 70 civarında oy çıktığına dikkat çekiliyor.





ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE

Sonucun mayısta CHP Meclis yönetimi için yapılacak seçim için önemli bir gösterge olduğu vurgulanıyor. CHP’de parti içi muhalefet artık sadece TBMM’de kaldı. Son oluşan Parti Meclisi’nde Genel Merkezin anahtar listesi eksiksiz geçerken muhalefet de tasfiye edildi. Ancak hem yönetimi hem de Genel Başkan Özgür Özel’i kurultayda PM seçimi için milletvekillerinin oluşturduğu Meclis Grubu’nun oy kullandığı sandık sonuçlarının yanılttığı değerlendiriliyor.





ÖZEL’İN TBMM HESABI BOZULDU

Özel’in karşısına çıkan muhaliflerin oluşturduğu Denge ve Dayanışma Listesi’ndeki Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’a 71, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e 65-70 civarında oy çıkması hesapları karıştırdı. Muhalefetin bu sonuçlara dayanarak mayıs ayında Meclis Başkanvekilliği, Grup Başkanvekilliği, idare amirliği için yapılacak seçimlerde aday çıkarabileceği belirtiliyor.



