Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tasfiye hesabını vekil sandığı bozdu

Tasfiye hesabını vekil sandığı bozdu

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0012/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Olağanüstü kurultayda yapılan Parti Meclisi seçimleriyle muhalifleri tasfiye ettiğini düşünen CHP Genel Merkezi'nin hesapları karıştı. Vekillerin oy kullandığı sandıktan muhalif isimlere yaklaşık 70’er oy çıkması, gelecek ay yapılacak meclis yönetimi seçimleri için Genel Merkez'i endişeye sevk etti.

Olağanüstü Kurultayı geride bırakan CHP’de Genel Merkez ve muhalif kanat sandık sonuçlarının muhasebesini yapıyor. Genel Merkez elinin rahatladığını hesap ederken, muhalefet ise gücünü koruduğuna inanıyor. Bu çerçevede kurultayda yapılan PM seçiminde oy kullanan milletvekillerinin sandığı örnek gösteriliyor. Ali Öztunç, Deniz Demir ve Oğuz Kaan Salıcı gibi muhalif isimlere söz konusu sandıktan kişi başı 70 civarında oy çıktığına dikkat çekiliyor.


ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE

Sonucun mayısta CHP Meclis yönetimi için yapılacak seçim için önemli bir gösterge olduğu vurgulanıyor. CHP’de parti içi muhalefet artık sadece TBMM’de kaldı. Son oluşan Parti Meclisi’nde Genel Merkezin anahtar listesi eksiksiz geçerken muhalefet de tasfiye edildi. Ancak hem yönetimi hem de Genel Başkan Özgür Özel’i kurultayda PM seçimi için milletvekillerinin oluşturduğu Meclis Grubu’nun oy kullandığı sandık sonuçlarının yanılttığı değerlendiriliyor.


ÖZEL’İN TBMM HESABI BOZULDU

Özel’in karşısına çıkan muhaliflerin oluşturduğu Denge ve Dayanışma Listesi’ndeki Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’a 71, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e 65-70 civarında oy çıkması hesapları karıştırdı. Muhalefetin bu sonuçlara dayanarak mayıs ayında Meclis Başkanvekilliği, Grup Başkanvekilliği, idare amirliği için yapılacak seçimlerde aday çıkarabileceği belirtiliyor.


#politika
#CHP
#muhalefet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF ÇIKACAK MI 11 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??