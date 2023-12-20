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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Ali Yılmaz Örnek için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı ve Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Ali Yılmaz Örnek için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, merhuma rahmet dileyerek, "Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Semih Bozkuş
20:50 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Örnek'in Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden olduğunu ifade eden Kurtulmuş, merhuma rahmet dileyerek, "Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

"Zarafeti ve siyasi olgunluğuyla camiamızda iz bıraktı"

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Refah Partisinin son İstanbul İl Başkanı, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden, zarafeti ve siyasi olgunluğuyla camiamızda iz bırakan Ali Yılmaz Örnek beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.





#Ali Yılmaz Örnek
#Refah Partisi
#Taziye Mesajı
#Numan Kurtulmuş
#Milli Görüş
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