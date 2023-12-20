TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Ali Yılmaz Örnek için başsağlığı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek için başsağlığı mesajı yayımladı.
Örnek'in Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden olduğunu ifade eden Kurtulmuş, merhuma rahmet dileyerek, "Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
"Zarafeti ve siyasi olgunluğuyla camiamızda iz bıraktı"
Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Refah Partisinin son İstanbul İl Başkanı, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden, zarafeti ve siyasi olgunluğuyla camiamızda iz bırakan Ali Yılmaz Örnek beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.