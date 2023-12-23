TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan terörle mücadele mesajı: Devletimiz hainlere hak ettikleri cevabı verecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda altı askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını ve 13 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin paylaşımı sonrası devlet kademelerinden de şehit askerler için peş peşe taziye mesajı yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit olan askerler için X hesabından taziye mesajı yayımladı.

Şehit askerlere rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır dileyen Kurtulmuş, terörle mücadele mesajı da vererek devletin hainlere hak ettiği cevabı vereceğini ifade etti.

"Hain planlar kuranların kirli hevesleri kursaklarında kalacak"

Kurtulmuş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehid olan Mehmetçiklerimize Rabbimden rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet diliyorum. Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları âli olsun. Devletimizin; vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden hainlere hak ettikleri cevabı vereceğinden, ülkemiz üzerine hain planlar kuranların kirli heveslerini kursaklarında bırakacağından kimsenin şüphesi olmasın."

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehid olan Mehmetçiklerimize Rabbimden rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet diliyorum.



Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları âli olsun.



Devletimizin; vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden… — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) December 23, 2023

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da şehit askerler için taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, şehit askerlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Yılmaz, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiğimize de Rabb’imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiğimize de Rabb’imden şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/d2bwAY98v2 — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) December 23, 2023

Bakan Bolat: Kahraman ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan altı asker için taziye mesajı yayımladı.

Şehitler için rahmet, yaralı askere acil şifalar dileyen Bakan Bolat, "Şehitlerimizin kederli ailelerinin, kahraman ordumuzun ve milletimizin başı sağolsun." dedi.

Bakan Bolat yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen çatışmalarda altı kahraman askerimiz daha şehit oldu. Canlarını vatan uğruna siper eden kahraman Mehmetçiklerimize Rabbimden rahmet, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerinin, kahraman ordumuzun ve milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'dan taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan altı asker için taziye mesajı yayımladı.

Fidan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum." ifadesini kullandı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum. 🇹🇷 — Hakan Fidan (@HakanFidan) December 23, 2023

Bakan Tunç: Şehitlerimizin ruhu şâd olsun

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teröristlerin alçak saldırısı sonucu şehit düşen altı asker için taziye mesajı yayımladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, "Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Bakan Tunç, yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum.



Şehitlerimizin ruhu şâd olsun.



Aziz milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷 — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 23, 2023

Bakan Bayraktar'dan taziye mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi’nde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.



Ruhları şâd, mekanları cennet olsun. pic.twitter.com/kaeMnn3eFo — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) December 23, 2023

Bakan Koca: Şehitlerimizin mekanı cennet olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman evladımız şehit oldu, çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimiz var. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun” denildi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman evladımız şehit oldu, çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimiz var. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin mekânı cennet… pic.twitter.com/PX2c7C1pr9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2023

Bakan Özhaseki'den taziye mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de şehit askerler için taziye mesajı yayımladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Özhaseki, şehit altı askere rahmet; ailelerine ve Türkiye'ye sabır ve başsağlığı diledi.

Bakan Özhaseki yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bugün şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânlarını cennet eylesin. Yaralı Mehmetçiğimize de acil şifalar versin." dedi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bugün şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. 🇹🇷



Rabbim mekânlarını cennet eylesin. Yaralı Mehmetçiğimize de acil şifalar versin. https://t.co/J8R8MPt33A — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) December 23, 2023

Bakan Göktaş'tan terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.



Yaralı Mehmetçiğimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.



Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist… — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) December 23, 2023

Bakan Uraloğlu: Acımız büyük

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı paylaşımda, “Acımız büyük. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, milletimize başsağlığı, yaralımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Acımız büyük...



Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, milletimize başsağlığı, yaralımıza da acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/1XU65cUY04 — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) December 23, 2023

Bakan Tekin: Şehitlerimizin makamı ali olsun inşallah

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kahraman şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kahraman şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah… pic.twitter.com/sxbenTzl3V — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) December 23, 2023

Fahrettin Altun: Sınır içinde ve dışında mücadelemiz devam edecek

Şehit askerler için İletişim Başkanı Fahrettin Altun da taziye mesajı yayımladı.Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Altun, hiçbir hain saldırının Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacağını belirterek, "Türkiye olarak hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadelemize azim ve cesaretle devam edeceğiz." dedi.

Fahrettin Altun, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Unutulmamalıdır ki, hiçbir hain saldırı Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Türkiye olarak hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadelemize azim ve cesaretle devam edeceğiz."

Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum.



Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.



Unutulmamalıdır ki, hiçbir hain saldırı… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 23, 2023

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıklamıştı.







