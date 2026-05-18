TBMM'de bu hafta: Vergi indirimi ve borç ödeme kolaylığı geliyor

Türkiye uluslararası şirketler için bölgesel hizmet üssü haline getirilecek. Vergi borçlarına ödeme kolaylığı getirilerek gönüllü uyum artırılacak.

Meclis Genel Kurulu bu hafta teşvik paketinin görüşmelerine 6'ıncı maddeden devam edecek.

Teklifle İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterip transit ticaret yapan şirketlerin elde ettiği kazançlara uygulanan vergi indirimi yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılacak.

Üretimden ve zirai faaliyetlerden kazanılan gelirler için kurumlar vergisi yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirilecek. Ayrıca şirketlere vergi borçlarını yapılandırarak 72 ayda ödeme imkanı getirilecek.

9 MADDELİK TÜRK KIZILAY KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan, AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik 'Türk Kızılay Kanunu' teklifinin ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor.

Teklifle, Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek.

Afet ve acil durumlarda stratejik ürünler Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temin edilebilecek. Böylece, kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek.

OKUL SALDIRILARINI ARAŞTIRAN KOMİSYON TOPLANACAK

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konuya ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek.

Meclis'te siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.