TCG Alemdar'a yoğun ilgi: Portekizli öğrenciler ve deniz kuvvetleri personeli ziyaret etti

ASELSAN'ın yılın ilk yarısında cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 büyüyerek 35,7 milyar TL'ye ulaşırken, net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133 artarak 3,6 milyar TL oldu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Rakamlarla somutlaşan yüksek büyüme performansımızla başarı çıtamızı her geçen gün yükseltiyoruz. ASELSAN, küresel bir şirkete dönüştü" dedi.