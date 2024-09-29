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TCG Alemdar'a yoğun ilgi: Portekizli öğrenciler ve deniz kuvvetleri personeli ziyaret etti

TCG Alemdar'a yoğun ilgi: Portekizli öğrenciler ve deniz kuvvetleri personeli ziyaret etti

22:0729/09/2024, Pazar
G: 29/09/2024, Pazar
AA
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Öğrenciler geminin güvertesinde hatıra fotoğrafı çekildi.
Öğrenciler geminin güvertesinde hatıra fotoğrafı çekildi.

Liman ziyareti kapsamında Portekiz'e giden TCG Alemdar gemisi, başkent Lizbon'da Portekizli öğrenciler ve deniz kuvvetleri personeli tarafından ziyaret edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, ''TCG Alemdar gemimizi, öğrenciler ve Portekiz Deniz Kuvvetlerinde görevli personel ziyaret etti. Gemimiz yoğun ilgiyle karşılandı.'' ifadelerine yer verildi.

TCG Alemdar gemisi, Portekiz'in Lizbon kentinde öğrenciler ve Portekiz Deniz Kuvvetleri personeli tarafından ziyaret edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Liman ziyareti kapsamında TCG Alemdar gemimizi, öğrenciler ve Portekiz Deniz Kuvvetlerinde görevli personel ziyaret etti. Gemimiz yoğun ilgiyle karşılandı."


#TCG Alemdar
#Portekiz
#ziyaret
#Milli Savunma Bakanlığı
#öğrenci

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