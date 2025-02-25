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Tecrübe ve dinamizm birleştirildi

Tecrübe ve dinamizm birleştirildi

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0025/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, görevini Eyyüp Kadir İnan'a devretti.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, görevini Eyyüp Kadir İnan'a devretti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’yi seçimlere taşıyacak kadroları kurarken tecrübe ile yenileşmeyi bir araya getirdi. Erdoğan, yeni yönetimde gençlere kritik görevler verdi.

AK Parti’nin önceki gün toplanan 8. Olağan Büyük Kongresi ile ilçe ve il yönetimlerinin ardından Genel Merkez’i de 2028 seçimlerine taşıyacak

yeni takım oluşturuldu.

GENÇLERE BAŞKANLIK

Gençlerin de yer aldığı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde Umut Arman Sonay (21) en genç üye olarak koltuğunu korudu. A takımı olan Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) ise Teşkilat Başkanlığı’na Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş (34) ve Genel Sekreterliğe ise İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’a (32) getirildi.

Erdoğan, yeni MYK’ya 2018 seçimlerinden beri yanında olan bazı kurmaylarını almadı. Uzun yıllardır Teşkilat Başkanlığı’nı yürüten Erkan Kandemir, Genel Sekreter Fatih Şahin ve Medya Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, bu kez vitrinde şans bulamadı. Ancak bu isimler MKYK üyeliklerini korudu. Parti kulislerinde bu üç ismin ‘dinlendirmeye çekildiği’ konuşuluyor. Diğer taraftan yeni anayasa ve seçim kararı için kritik önemde olan Meclis’teki aritmetik dengeler nedeniyle olası kabine değişikliğinde vekil olmayan isimlerin şansının yükseldiği değerlendiriliyor.

YENİLER NEDEN VİTRİNDE?

Bunların yanında, 3 dönem kuralına takıldığı için milletvekili adayı olamayan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da yeniden MYK’da kendine yer bulan isimler arasında. AK Parti kulislerinde, özellikle partiye gelen milletvekillerinin tamamının MKYK’ya alınması konusunda Erdoğan’ın Meclis’te anayasa konusunda elini güçlendirmek istediği belirtiliyor.



#AK Parti
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