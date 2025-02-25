Tecrübe ve dinamizm birleştirildi

Gençlerin de yer aldığı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde Umut Arman Sonay (21) en genç üye olarak koltuğunu korudu. A takımı olan Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) ise Teşkilat Başkanlığı’na Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş (34) ve Genel Sekreterliğe ise İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’a (32) getirildi.

Erdoğan, yeni MYK’ya 2018 seçimlerinden beri yanında olan bazı kurmaylarını almadı. Uzun yıllardır Teşkilat Başkanlığı’nı yürüten Erkan Kandemir, Genel Sekreter Fatih Şahin ve Medya Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, bu kez vitrinde şans bulamadı. Ancak bu isimler MKYK üyeliklerini korudu. Parti kulislerinde bu üç ismin ‘dinlendirmeye çekildiği’ konuşuluyor. Diğer taraftan yeni anayasa ve seçim kararı için kritik önemde olan Meclis’teki aritmetik dengeler nedeniyle olası kabine değişikliğinde vekil olmayan isimlerin şansının yükseldiği değerlendiriliyor.