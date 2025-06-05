Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ'da lavanta tarlaları turizm sezonu için hazırlandı

Tekirdağ'da lavanta tarlaları turizm sezonu için hazırlandı

11:505/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Tekirdağ'da lavanta tarlaları, turizm sezonunda misafirlerini bekliyor.
Tekirdağ'da lavanta tarlaları, turizm sezonunda misafirlerini bekliyor.

Tekirdağ'da üretim alanının artması ve görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları, turizm sezonunda misafirlerini bekliyor.

Kentte 1200 dekarda ekimi yapılan lavanta, üreticilerin ekonomisine katkı sunarken tarlalar tatilcilerin uğrak noktalarından oluyor. Her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan lavanta tarlalarında üreticiler bu sezon da hazırlıklarını tamamladı.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi.

Bayramda çok sayıda ziyaretçinin kente geleceğini ifade eden Karaküçük, "Tekirdağ sahilleri, ormanları ve eşsiz doğasıyla tatilcileri ağırlayacak. Bunların yanı sıra lavanta tarlaları da misafirlerini ağırlamak için hazırlandı. Bu tarlalarda oluşturulan alanlar insanları oraya çekerek orada güzel anılar biriktirmelerini sağlıyor. Merkez ilçe Süleymanpaşa olmak üzere bütün ilçelerimizde lavanta tarlaları mevcut." diye konuştu.


Karaküçük, geçmiş yıllarda lavanta tarlalarının çok sayıda ziyaretçiyi kente çektiğini aktararak, bu yıl da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin gözde yerlerinden birinin lavanta tarlaları olacağını dile getirdi.


Çiftçi Hakan Turgut da tarlalardaki hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Tekirdağ'ın adının lavanta tarlalarıyla da anılmaya başladığını aktaran Turgut, "Lavantalar yine mor renge bürünmeye başladı. Farklı dekorasyonlarla yine hazırlıklarımızı yaptık. Her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu yıl da bayramla birlikte kapılarımızı açmaya başlayacağız. Bir ay boyunca sürecek bu mor rüyaya herkesi bekliyoruz." dedi.






#İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük
#Lavanta
#Tekirdağ
#turizm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF FİNAL SONUÇ SORGULAMA EKRANI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?