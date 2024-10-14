Terör inleri yerle bir ediliyor: Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda, teröristler tarafından barınma ve saklanma amacıyla kullanılan bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiğini duyurdu. Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.