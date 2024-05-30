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Teröristbaşı Gülen'in yeğeni örgüt içi kavgayı ifşa etti: 'Babamın öldürülmesinden korkuyorum'

Fetullahçı yapının elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki yerleşkeden, başka bir villaya götürülmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Elebaşı Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından ortaya atılan iddialar ise örgüt içi çatışmaya döndü. Ebuseleme’nin babası Mesih Gülen “Oğlumun psikolojik sorunları var. Tedavi görmesi gerekli. Oğlumun söyledikleri şeylerden dolayı üzgünüm dedi.” Ebu seleme ise babasının öldürülmesinden korktuğunu söyleyerek, sosyal medyada paylaştığı iddiaların doğru olduğunu belirtti.

Erdal Kılınç
17:00 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:43 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fetullah Gülen - Ebuseleme Gülen
Fetullah Gülen - Ebuseleme Gülen

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in gözden uzak bir villaya götürülmesi birçok olasılığı gündeme getirdi. Kimi hastalandığını, hatta öldüğünü söylerken, yeğeni Ebuseleme Gülen, amcasının Cevdet Türkyolu, Ali Unsavaş, Barbaros Kocakurt ve Mustafa Özcan gibi isimler tarafından kaçırıldığını ve kendisinden haber alınamadığını söyledi.


Ebuseleme Gülen’in 15 Temmuz darbe girişimimin buradan planlandığını, birçok kumpasın şahidi olduğunu ve çuval çuval para taşıdıklarını belirerek, Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu’nu suçladı.



"Türkiye'ye gelmesi engellendi"


Yaklaşık iki yıl önce Türkiye’ye dönmek istediğini, ancak, örgütün kendisinin akıl hastanesine yatırdığını belirten Ebuseleme Gülen, babam bu süreçte kanser oldu. Sorumlu olanlar hesap vermedi. Diğerlerinin keyfi yerinde mesajlarını paylaşmıştı.


Örgütünü elebaşı Fetullah Gülen’in kardeşi Mesih Gülen hasta yatığında bir cideo paylaşarak oğlunun sağlıklı olmadığını söyledi. Mesih Gülen "Ben Mesih Gülen, Ebuseleme gülenin babasıyım. Ebuseleme Gülen'in bir kaç gündür yazıp çizdiği şeylerden dolayı çok üzgünüm. İnsanları da çok üzdü. Tedavi görmesi lazım. Psikolojik sorunları var. Daha evvel de tedavi edildi. İntihar gibi bir şeye kalktı. Türkiye'ye gitmeye kalktı. Pencereden atarken tutmaya kalktık. Bu yaptıklarından dolayı üzülen, üzüntü duyanlardan oğlum adına özür dilerim. Ben de çok perişanım, kanser tedavisi görüyorum. Bana yardım eden arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hastaneye götürüyorlar, geliyorlar, ilgileniyorum. Herkesten özür dilerim, Allah yardımcıları olsun. Beni affetsinler.” dedi.


"Babamı öldürecekler"


Ebuseleme Gülen ise sosyal medyadan
"Babamın aklını çelip video çektirip paylaşmışlar. Ne ettiler kim bilir. Öldürmeseler bari"
ifadesini kullandı.

Babasının görüntüsünü Ahmet Kurucan tarafından paylaşıldığını belirten Ebuseeme Gülen, hizmet ve FETÖ’nün aynı olduğunu, yayınlanan vidonun da FETÖ taktikleri olduğunu yazdı.



FETÖ’cü kadınların sarılarak para verme taktiği deşifre oldu

İstanbul'da FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasına yönelik 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmada, öğrencilerin kaldığı evlerin masrafları için toplanan paraları meydanlarda buluşan şüphelilerin birbirlerine sarılırken verdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, farklı illerden İstanbul'a üniversite okumak için gelen ya da ailesi İstanbul'da ikamet eden örgütle irtibatlı ailelere mensup kadınlardan oluşan üniversite öğrencilerinin, örgütle bağlantısı olmayan kişilere ev kiralatıp, bu evlere öğrenci yerleştirdikleri belirlendi. Çalışmalar sonucunda, yurt dışında yaşayan örgüt sorumlusu Tuğba K. tarafından görevlendirilen örgüt mensuplarınca evlere eşya temin edildiği, kiraların ödendiği ve ihtiyaçların karşılanıp, örgütsel faaliyetlerinin denetlendiğini anlaşıldı. Ekipler, şüphelilerin güncel yapılanma kapsamında evlerin masrafları için toplanan paraların sorumlulara yeni bir taktikle verildiğini ortaya çıkardı. Sözde örgüt sorumlularının, paraları alacak örgüt evlerinden sorumlu kişilerle önceden anlaşıp kalabalıkların yoğun olduğu meydanlarda buluştuğu, ancak burada yeni karşılaşmış gibi birbirlerine sarılırken içinde paraların bulunduğu poşetleri bu kişilere verdiği anlaşıldı. Ekipler, örgütün güncel yapılanma faaliyetleri kapsamında toplanan paraların bu yöntemle 10 saniye içerisinde el değiştirmesini de görüntüledi.


#Fetullah Gülen
#Pensilvanya
#FETÖ
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