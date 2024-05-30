Teröristbaşı Gülen'in yeğeni örgüt içi kavgayı ifşa etti: 'Babamın öldürülmesinden korkuyorum'

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in gözden uzak bir villaya götürülmesi birçok olasılığı gündeme getirdi. Kimi hastalandığını, hatta öldüğünü söylerken, yeğeni Ebuseleme Gülen, amcasının Cevdet Türkyolu, Ali Unsavaş, Barbaros Kocakurt ve Mustafa Özcan gibi isimler tarafından kaçırıldığını ve kendisinden haber alınamadığını söyledi.





Ebuseleme Gülen’in 15 Temmuz darbe girişimimin buradan planlandığını, birçok kumpasın şahidi olduğunu ve çuval çuval para taşıdıklarını belirerek, Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu’nu suçladı.









"Türkiye'ye gelmesi engellendi"





Yaklaşık iki yıl önce Türkiye’ye dönmek istediğini, ancak, örgütün kendisinin akıl hastanesine yatırdığını belirten Ebuseleme Gülen, babam bu süreçte kanser oldu. Sorumlu olanlar hesap vermedi. Diğerlerinin keyfi yerinde mesajlarını paylaşmıştı.





Örgütünü elebaşı Fetullah Gülen’in kardeşi Mesih Gülen hasta yatığında bir cideo paylaşarak oğlunun sağlıklı olmadığını söyledi. Mesih Gülen "Ben Mesih Gülen, Ebuseleme gülenin babasıyım. Ebuseleme Gülen'in bir kaç gündür yazıp çizdiği şeylerden dolayı çok üzgünüm. İnsanları da çok üzdü. Tedavi görmesi lazım. Psikolojik sorunları var. Daha evvel de tedavi edildi. İntihar gibi bir şeye kalktı. Türkiye'ye gitmeye kalktı. Pencereden atarken tutmaya kalktık. Bu yaptıklarından dolayı üzülen, üzüntü duyanlardan oğlum adına özür dilerim. Ben de çok perişanım, kanser tedavisi görüyorum. Bana yardım eden arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hastaneye götürüyorlar, geliyorlar, ilgileniyorum. Herkesten özür dilerim, Allah yardımcıları olsun. Beni affetsinler.” dedi.





"Babamı öldürecekler"





Ebuseleme Gülen ise sosyal medyadan "Babamın aklını çelip video çektirip paylaşmışlar. Ne ettiler kim bilir. Öldürmeseler bari" ifadesini kullandı.





Babasının görüntüsünü Ahmet Kurucan tarafından paylaşıldığını belirten Ebuseeme Gülen, hizmet ve FETÖ’nün aynı olduğunu, yayınlanan vidonun da FETÖ taktikleri olduğunu yazdı.











