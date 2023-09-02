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TİKA’dan Gürcistan’da cezaevine sera

Mehmet Güney
04:00 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

TİKA tarafından Gürcistan’ın Ksani bölgesindeki cezaevine sera kurulacak. Uygulama ile mahkûmlar meslek sahibi olacak. Bunun yanı sıra hükümlülük sürecinde olduğu gibi cezaevinden çıktıktan sonra da kazandıkları tecrübe ile iş bulabilmeleri sağlanacak. Projenin aralık ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Ksani Hapishanesi 15. Ceza İnfaz Kurumu’nda modern standartlara uygun kurulacak olan serada çilek, nane ve yeşil altın olarak bilinen tarhun gibi meyve ve sebzeler yetiştirilecek. Proje kapsamında 20 civarı mahkûm istihdam edilecek.

ÜRÜNLER TİFLİS’TE PAZARA ÇIKIYOR

Gürcistan Adalet Bakanlığı, TİKA desteğiyle mahkûmların ürettiği ürünlerin pazara ulaştırılmasını sağladı. Bu kapsamda Tiflis’te tarım ürünlerinin tanıtımı ve satışı için büyük marketler ile anlaşmalar yapıldı. Mahkûmların hükümlülük sürecinde olduğu gibi cezaevinden çıktıktan sonra da edindikleri bilgi ve tecrübelerle kolayca iş bulabilme imkânı sağlamak için mevcut sera yenilenecek ve yenilerinin kurulumu da yapılacak.




#TİKA
#Cezaevi
#Tarım
#Üretim
15 dakika önce
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