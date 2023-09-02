TİKA’dan Gürcistan’da cezaevine sera

TİKA tarafından Gürcistan’ın Ksani bölgesindeki cezaevine sera kurulacak. Uygulama ile mahkûmlar meslek sahibi olacak. Bunun yanı sıra hükümlülük sürecinde olduğu gibi cezaevinden çıktıktan sonra da kazandıkları tecrübe ile iş bulabilmeleri sağlanacak. Projenin aralık ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Ksani Hapishanesi 15. Ceza İnfaz Kurumu’nda modern standartlara uygun kurulacak olan serada çilek, nane ve yeşil altın olarak bilinen tarhun gibi meyve ve sebzeler yetiştirilecek. Proje kapsamında 20 civarı mahkûm istihdam edilecek.