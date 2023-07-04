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Titan'ın sahibi şirketten tepki çeken karar

Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçlı sefer yaparken kaybolan ve beş kişinin hayatını kaybettiği denizaltı Titan'ın sahibi OceanGate şirketi, yeniden bilet satışına başladı.

09:19 . 4/07/2023 Salı
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Denizaltı Titan

Denizaltı Titan

Titanik gemisinin enkazına dalışı sırasında Atlas Okyanusu'nda kaybolan OceanGate şirketine ait Titan adlı denizaltı 18 Haziran tarihinde kaybolmuştu. Arama kurtarma çalışmalarına rağmen denizaltının enkazı dört günün ardından tespit edildi. Denizaltının içinde bulunan 5 kişi ise hayatını kaybetti.

Shiftdelete'nin haberine göre, Titanik'e denizaltı turları düzenleyen OceanGate şirketi tekrar bilet satışlarına başladı. 12-20 Haziran ve 21-29 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan iki sefer için bilet alınabiliyor. Biletlerin fiyatı internet sitesinde 250 bin dolar olarak listelenmiş durumda.

Ne olmuştu?

OceanGate Expeditions’a ait “Titan” adlı denizaltısı ile dalışın başlamasının yaklaşık 2 saat sonra iletişim kesilmiş ve çok uluslu bir arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı. Günler sonra denizaltıda patlama olduğu ve içerisinde bulunan 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions’ın CEO’su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman’ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kanada ve ABD olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.



#Titan
#OceanGate
#bilet
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