Titan denizaltısı çıkarıldı mı, parçaları bulundu mu?

Dünya çapında gündem olan 18 Haziran'da meydana gelen kazanın ardından denizaltının parçaları çarşamba günü Kanada'nın St John's kentinde boşaltıldı. Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliği, şu ana kadar Titanik'in baş tarafına yakın geniş bir enkaz alanında denizaltıya ait beş büyük parçanın bulunduğunu, bu parçalar arasında deniz aracının iniş takımları ve arka kapağının yer aldığını açıkladı. İşte detaylar.

TİTAN DENİZALTISI ÇIKARILDI MI, PARÇALARI BULUNDU MU?

Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliği, Titanik'in enkazına turistik gezi düzenlerken içe doğru patlayarak batan Titan denizaltısının karaya çıkarılan parçalarında insan kalıntıları bulunduğunu açıkladı.

Dünya çapında gündem olan 18 Haziran'da meydana gelen kazanın ardından denizaltının parçaları çarşamba günü Kanada'nın St John's kentinde boşaltıldı.

Sahil Güvenlik şu ana kadar Titanik'in baş tarafına yakın geniş bir enkaz alanında denizaltıya ait beş büyük parçanın bulunduğunu, bu parçalar arasında deniz aracının iniş takımları ve arka kapağının yer aldığını açıkladı.

"Kalıntılar üzerinde analizler yapılacak"

Felaketin nedenlerine dair açılan soruşturma çerçevesinde ABD'li tıp uzmanlarının kalıntılar üzerinde analiz yapacağı belirtildi. Ayrıca daha ileri analiz ve testler için enkazın ABD'de bir limana nakledileceği de duyuruldu.

Denizaltının parçalarının bulunması amacıyla yürütülen uluslararası çaptaki çalışmalar için teşekkür eden Sahil Güvenlik Deniz Soruşturma Kurulu (MBI) Başkanı Kaptan Jason Neubauer, "Titan'ın feci kaybına yol açan faktörleri anlamak ve benzer bir trajedinin bir daha yaşanmamasını sağlamaya yardımcı olmak için hala yapılması gereken önemli miktarda çalışma bulunuyor" dedi.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde 3 bin 800 metre derinlikte bulunan Titanik'in enkazını görmek için yapılan dalışın yaklaşık 90. dakikasında denizaltıda bir iç patlama yaşandığı tahmin ediliyor.

Bu patlama sonrası araçtaki beş kişinin tamamının hayatını kaybettiği sanılıyor.

Yolcular arasında dalışı organize eden OceanGate şirketinin başkanı 61 yaşındaki Stockton Rush, 58 yaşındaki İngiliz kaşif Hamish Harding, 48 yaşındaki Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Dawood ve 77 yaşındaki Fransız dalgıç Paul-Henry Nargeolet bulunuyordu.







