Trakyalı çiftçinin yüzü ​yağışlarla gülüyor ​

Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden Trakya’da etkili olan kar ve sağanak, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Son yıllarda kuraklık yaşayan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da son bir ayda etkili olan sağanak ve kar sayesinde toprak suya doydu. Özellikle buğday olmak üzere ekili mahsulün gelişimine katkı sağlayan yağışlar, üreticiyi memnun etti. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kış yağışlarının buğday başta olmak üzere ekili mahsule adeta “ilaç” niteliğinde olduğunu söyledi. Yağışlarla birlikte nehir, baraj ve göllerdeki su miktarının arttığını ifade eden Arabacı, bahar yağışlarının da yeterli olması durumunda bu yıl sulama sıkıntısı yaşanmayacağını dile getirdi.

KIŞ YAĞIŞLARI DAHA ÖNEMLİ

Trakya’nın güzel kış yağışları aldığını aktaran Arabacı, “Kış yağışlarının bol olması üreticileri sevindirdi, ilaç gibi geldi. Tarlada ekili mahsulün gelişimine katkı sağladığı gibi su kaynaklarımızı da doldurdu. Bizim için kış yağışları çok önemli. Yaz döneminde istenilen yağışları almasak da kışın yağışın çok olması taban suyunun bol olmasını sağlıyor. Böyle olunca da verim artıyor. İnşallah bahar aylarında da yağışlar güzel olur ve bereketli bir sezon geçiririz” dedi.

Son yağışların buğdaylara çok iyi geldiğini belirten Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da, çiftçinin hububat ekim ve yetiştirme dönemlerinde rahat edeceğini söyledi. Yağışlarla birlikte barajların artan doluluk oranına göre sulamayla ilgili sıkıntının yaşanmayacağının ön görüldüğünü ifade eden Şaylan, “Kırklareli merkezde sulama yapılabilen iki önemli barajımız var. Kırklareli Barajı’nda yüzde 85, Kayalı Barajı’nda ise yüzde 66’ya yakın doluluk oranı var. Bu bizi sevindirmekte ve memnun etmektedir. İnşallah ayçiçeği ve mısır ekiminde sulama imkanına sahip olacağız” diye konuştu.

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Hüseyin Arabacı

ÇİFTÇİ VERİM İÇİN UMUTLU

Kar yağışlarının özellikle yer altı sularına büyük katkısı olacağını vurgulayan Şaylan, şöyle devam etti:

“Geçen yıl yeterli kar yağışı olmamıştı. Bundan sonraki yağışlarda da toprak doyduğu için barajlarımıza gelen suların miktarlarında artış olacağını gösteriyor. Yağışlar bu sene çok güzel gerçekleşti, çiftçinin beklediği gibi yağdı. Yağışlar hem Kırklareli çiftçisini hem de Trakya çiftçisini rahat ettirecek. Bu yağışlar üreticimiz için çok verimli ve önümüzdeki günler için olumlu oldu.”

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise buğday ve arpa için yağışların çok faydalı olduğunu dile getirerek, “Şükür yağmurlar beklenenin üzerinde oldu. Üstüne de işte ikinci kar da yağdı, daha da mutlu oldu üreticilerimiz. Nisan ayında da güzel yağışlar alırsak tahıl ürünlerinde verimlerimiz artacak ve çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alacaktır.”