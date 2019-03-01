Gündem Trenden inen iflah olmadı
POLİTİKA

Trenden inen iflah olmadı

AK Parti ile yola çıkan ancak daha sonra yollarını ayıranların hesapları tutmadı. AK Parti’den parti kurmak için ilk kopan isim Erkan Mumcu oldu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Erkan Mumcu ve Abdüllatif Şener
Erkan Mumcu ve Abdüllatif Şener

2005’te AK Parti’nin Kültür ve Turizm Bakanı olan Mumcu partiden istifa ederek Anavatan Partisi’nin başına geçti. 2007 seçimlerine Demokrat Parti çatısı altında gitmek için Doğruyol Partisi ile birleşme girişiminde bulunan Mumcu, Mehmet Ağar ile anlaşamayınca 2008 yılında ANAP’tan istifa edip aktif siyaseti bıraktı.

2001 yılında AK Parti’nin kurulma sürecinde yer alan Abdüllatif Şener de 2007 yılında yapılan genel seçimlerde aday olmadı ve AK Parti’den istifa etti. Şener'in kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012'de kapandı. Şener geçen yıl CHP'den Konya milletvekili seçildi. FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpası sonrası bir grup milletvekili AK Parti ile yollarını ayırdı. Bu isimler arasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve İdris Bal gibi birkaç isim de yer aldı. İki isim kendi partilerini kurdu. Ancak beklenen ilgiyi görmeyince partilerinden uzaklaştılar.

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