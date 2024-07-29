TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristler etkisiz hale getirildi

Suriye’nin El Bab kentinde Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıyı gerçekleştiren 2007 doğumlu şahıs Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalandı. Provokatör Türk bayrağı önünde, Türk milletinden özür diledi ve şu ifadeleri kullandı: Bir hata yaptım, Türk bayrağına saygısızlık ettim. Çok pişmanım. Türk milletinden özür diliyorum.