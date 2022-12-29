Gündem TSKya kimyasal silah iftirası atan Fincancı ikinci kez hakim karşında CHP ve HDPli vekiller destek yarışına girdi
POLİTİKA

TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı ikinci kez hakim karşında: CHP ve HDP'li vekiller destek yarışına girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Fincancı'ya destekte bulunmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan TTB'lilere CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, HDP'li Mithat Sancar ve Necdet İpekyüz de katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TSKya kimyasal silah iftirası atan Fincancı ikinci kez hakim karşında: CHP ve HDPli vekiller destek yarışına girdi
CHP ve HDP'li vekiller, Fincancı'ya destek için Çağlayan adliyesine gitti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia etmesinin ardından "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında dava açılan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

FİNCANCI'YA CHP VE HDP'Lİ VEKİLLERDEN TAM DESTEK

Fincancı'ya destekte bulunmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan TTB'lilere CHP'li ve HDP'li vekiller de katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, HDP'li Mithat Sancar ve HDP'li Necdet İpekyüz Çağlayan'daki duruşma öncesi hazır bulundu.

HDP'Lİ SANCAR: HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Burada bir konuşma yapan HDP'li Sancar, hükümeti hedef aldı. TTB'ye iktidar tarafından saldırı yapıldığını öne süren Sancar, "Bu örgütlü mücadele karşısında kaybedecekler. Hep birlikte kazanacağız" dedi.

CHP'li Tanrıkulu ve Kaftancıoğlu TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı'ya destek için Çağlayan'da
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