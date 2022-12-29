TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı ikinci kez hakim karşında: CHP ve HDP'li vekiller destek yarışına girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia etmesinin ardından "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında dava açılan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.
FİNCANCI'YA CHP VE HDP'Lİ VEKİLLERDEN TAM DESTEK
Fincancı'ya destekte bulunmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan TTB'lilere CHP'li ve HDP'li vekiller de katıldı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, HDP'li Mithat Sancar ve HDP'li Necdet İpekyüz Çağlayan'daki duruşma öncesi hazır bulundu.
HDP'Lİ SANCAR: HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ
Burada bir konuşma yapan HDP'li Sancar, hükümeti hedef aldı. TTB'ye iktidar tarafından saldırı yapıldığını öne süren Sancar, "Bu örgütlü mücadele karşısında kaybedecekler. Hep birlikte kazanacağız" dedi.