TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı ikinci kez hakim karşında: CHP ve HDP'li vekiller destek yarışına girdi

Barış Pınarı'na karşı çıkan Yeşim Salkım: Ben orada harekat göremiyorum

Türkiye'nin sınırlarını korumak için Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan sanatçı Yeşim Salkım, tepki çeken o açıklamasıyla ilgili TVNET canlı yayınında konuştu. Salkım, 'Barış Pınarı sadece isim. Ben orada harekat göremiyorum. Siz size ne verilirse inanmayı tercih edebilirsiniz. Ben televizyonlarda her gördüğüme inanmıyorum.' dedi.



