Tüm dünyaya anlatıldı

Darbe girişiminin ardından Türkiye, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da FETÖ ile çetin bir mücadele verdi. Dışişleri Bakanlığı yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla FETÖ’nün hain planını ve terör örgütü olduğunu belgelerle kanıtladı.

MEDYA ÇIKARMASI

Darbe girişimine ilişkin bugüne kadar 760’dan fazla televizyon röportajı, 500’e yakın basın toplantısı yapıldı. Yazılı basınla 3 binden fazla mülakat verildi. Bin civarında makale ve mektup da gazete ve dergilerde yer buldu. Bakanlığa bağlı yurt dışı temsilcilikler sosyal medya ve internet sitelerinde darbe girişimi hakkında 250 bine yakın paylaşım yapıldı.

ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ

Yurt dışı temsilciliklerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri kapsamında, anma törenleri düzenlenerek örgütün çirkin yüzü gözler önüne seriliyor. Söz konusu etkinliklerde FETÖ’nün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından bir ulusal güvenlik tehdidi olduğu vurgulanıyor.

EMELLERİ KAYITLARA GEÇİRİLDİ

Darbe girişiminden kısa bir süre sonra uluslararası örgütler düzeyinde çok sayıda girişimde bulunuldu. BM ve AGİT’te FETÖ’nün Türkiye aleyhindeki asılsız iddiaları ve ithamlarına yönelik gerekli girişimler yapıldı. FETÖ’nün emelleri yurt dışında da kayıtlara geçirildi.

THE NETWORK İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı FETÖ’nün gerçek ve karanlık yüzünü anlatan The Network adlı belgesel yurt dışında birçok ülkede izleyici ile buluştu.

PAKİSTAN’DAN FETÖ KARARI

Yapılan çalışmalar kapsamında pek çok ülkede FETÖ iltisaklı yapılar yasaklandı, örgüt elemanları sınır dışı edildi. Pakistan Yüksek Mahkemesi, terör örgütü olarak ilan ettiği FETÖ iltisaklı grupların Pakistan’da faaliyet gösterme-lerinin Pakistan anayasasına aykırılık teşkil edeceğine hükmederek, terör örgütünün ülkedeki tüm faaliyetlerini yasakladı.

Dışişlerinde 639 ihraç

Dışişleri Bakanlığı teşkilatında FETÖ temizliği, Olağanüstü Hal döneminin başladığı 20 Temmuz 2016 itibariyle başlatıldı. OHAL döneminde yayınlanan 9 kararname ile ve OHAL sonrasında da devam eden soruşturmalar kapsamında Dışişleri Bakanlığında toplam 639 kişi kamu görevinden çıkarıldı. Bu kişiler arasında 36 diplomatik kariyer memuru da, OHAL sonrası 25 Temmuz 2018’de yürürlüğe konulan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname vasıtasıyla kamu görevinden çıkarıldı.

NATO’da 15 Temmuz sergisi

FETÖ’cü darbe girişiminin ardından Türkiye’nin NATO Daimî Temsilciliği tarafından NATO Sekretaryası ve birebir Müttefikler nezdinde bilgilendirmeler yapıldı. Darbe girişiminin yaşandığı geceyi tüm detaylarıyla yansıtan fotoğraflardan oluşan bir sergi Temmuz 2019 ve Temmuz 2020’de NATO Karargahı’nda açıldı.



