Türk bayrağını gören kepçe operatörü yıkım çalışmasını durdurdu

İstanbul'un Pendik ilçesinde İETT otobüsünün çarpması sonucu yıkım çalışması yapılan binanın ikinci katında asılı olan Türk bayrağını fark eden kepçe operatörü çalışmasını durdurdu.
Asılı olan bayrağı alan operatör çalışmasına devam etti. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.
Pendik Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binaya İETT otobüsü çarpmış, hasar gören bina dün ekipler tarafından yıkılmaya başlanmıştı.
Bayrağı fark edince çalışmayı durdurdu
Yıkımına bugün de devam edilen binada çalışan kepçe operatörü Yusuf Bozkurt, binanın ikinci katında asılı olan Türk bayrağını fark etti.
Çalışmasını durdurarak bayrağı asılı bulunan yerden alan Bozkurt daha sonra çalışmasına devam etti.
Kepçe operatörünün örnek davranışı çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.