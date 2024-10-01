Türk dünyasına ortak harita

Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Haritacılık Kurumları Başkanları 1’inci Toplantısı, TDT üye ve gözlemci ülkelerinin sivil ve askerî haritacılık kurumlarının başkan ve temsilcilerini bir araya getirdi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, toplantının açılış konuşmasında Haritacılık Çalışma Grubu’nun kurulmasıyla Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ele alınan projelerde ihtiyaç duyulan haritaların hazırlanacağını ve üye ülkeler arasında harita üretimine yönelik tecrübe aktarımı, karşılıklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanacağını belirtti. Harita Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, TDT çatısı altında haritacılık alanında çok taraflı iş birliğinin tesis edilmesi ve üye ülkeler arasında bilgi ve tecrübe aktarımı hedeflendi. Harita Genel Müdürü Tümgeneral Osman Alp ise çalışma