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POLİTİKA

Türkiye dostları için umut oldu: Gelişmiş ülkeler dahi çaresizken Türkiye tüm dostlarına el uzattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19’a karşı en başarılı mücadeleyi veren ülkelerden biri olan Türkiye’nin dostlarını da unutmadığını söyledi. Bugün Irak’a bir yardım paketi göndereceklerini belirten Erdoğan, “Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları her konuda Türkiye kendi kendine yetmenin ötesinde tüm dostları için ümit kapısı haline geldi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye’de yapıldı. Yaklaşık 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu:

Dünyada salgınla en başarılı mücadeleyi vermiş ülkelerden biri olarak kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafeden taviz vermiyoruz. Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfıra en yakın veya sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. Normalleşme takvimi çerçevesinde birkaç alan dışında tüm sektörlerde hizmet ve üretimin önünü açtık.

Cumhur İttifakı’nı örnek bir model olarak gösteren Erdoğan, “Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sapkınlıkları normalleştirerek genç dimağları zehirlemenin peşindeler
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sapkınlıkları normalleştirerek genç dimağları zehirlemenin peşindeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan 'Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma ihtimali yoktur' ifadelerini kullandı.


HER KESİMİ DESTEKLE AYAKTA TUTTUK

  • Salgın sürecinde her kesimi, verdiğimiz desteklerle ayakta tuttuk. Devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine vermiş bulunuyoruz. Böylece içinden geçtiğimiz olağanüstü dönemin sıkıntılarını herkes için en aza indirmeye çalıştık. Faaliyetlerine ara veren işletmeler peyderpey yeniden çalışmaya başladı. Ekonomik faaliyetlerde adım adım Mart ayındaki seviyelere yaklaşıldığını görüyoruz.

AMAÇLARI TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ KESMEK

Türkiye potansiyeli kadar maruz kaldığı saldırıların büyüklüğüyle de maruf bir ülkedir. Özellikle de atılım dönemlerimizde bu gerçek bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Salgın döneminde bile boş durmadılar. Halkı kışkırtmaya çalıştılar. Hamd olsun bu süreci de alnımızın akıyla geride bırakarak ülke ve millet düşmanlarına fırsat vermedik. 15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı, halkımızın sesi, sağduyusu olarak tarihi görevler ifa etmiştir. Bu vesileyle MHP’ye ve özellikle genel başkan sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Külliye'de görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Külliye'de görüştü

MEYDANI ASLA TERK ETMEYİZ

Ülkemizin hangi meselesini çözmek için harekete geçsek karşımızda aynı kesimleri buluyoruz. Yapıcı her eleştiriye açık olduğumuzu söylememize rağmen düşmanlık duvarıyla karşılaşıyoruz. Sayıca az olmalarına rağmen, köşeleri tutmuş menfaatperestliklerini ideolojinin arkasına gizleyen kesimin, meydanı toplumun menfaatini hiçe sayanlara asla terk etmeyeceğiz.

TEKLİF BUGÜN VERİLİYOR

  • Barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda kararlıyız. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan sorunlar üretebiliyor. Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlığı yapmak hukuki olarak bizim görevimizdir. Daha demokratik, daha çoğulcul bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekillerimiz bu konudaki kanun teklifini yarın sabah (bugün) veriyorlar. İnşallah en kısa sürede hayata geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız
OYNAT 01:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız' ifadelerini kullandı.

Kısa çalışma ödeneği 1 ay daha uzatıldı

Erdoğan, “Sosyal koruma kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yaptık. Bunun yanında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneğinde 18 milyar liraya yakın kaynağı milletimizin hizmetine sunduk. Kası çalışma ödeneğini bir ay daha uzatıyoruz. Nakdi ücret desteği ve iş fesih sınırlaması 1 ay daha devam edecektir” dedi. Erdoğan, “Yarın (bugün) 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit, gazi yakınımız kura ile kamu kurumlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma Bakanlığımızın web sayfasında açıklanacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kısa çalışma ödeneği bir ay daha uzatıldı
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kısa çalışma ödeneği bir ay daha uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini bir ay daha uzattıklarını belirten Erdoğan, 'Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de bir ay daha devam edecek' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın şehit yakınları ve gaziler kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın şehit yakınları ve gaziler kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek' dedi.

Erdoğan’dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirecek ve ilişkileri güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi

Türkiye dostları için ümit kapısı

  • Erdoğan, “Son dönemde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de komşumuz Irak. Irak’ta yaşayan Türkmenler başta olmak üzere, Irak’a bir yardım paketini yarın yola çıkarıyoruz. Türkiye bu tavrıyla bir kez daha komşularının, dostlarının yanında olduğunu göstermiş olacaktır. Sadece bizim salgınla mücadeleyi başarıya ulaştırmamız yetmiyor. Yakın çevremizden başlayarak güçlü sosyal, ekonomik, ticari ilişkilerimizin olduğu ülkelerin de aynı başarıyı yakalaması gerekiyor. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları her konuda Türkiye kendi kendine yetmenin ötesinde tüm dostları için ümit kapısı haline geldi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakırlı gençlerle 'Fincanın etrafı yeşil' türküsünü söyledi
OYNAT 02:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakırlı gençlerle 'Fincanın etrafı yeşil' türküsünü söyledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle gerçekleştirdiği buluşmada Diyarbakır'dan bağlanan ekiple türkü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu
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