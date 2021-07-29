Türkiye "Eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisi altına giriyor: Ağustosun ilk iki haftası pişeceğiz

Türkiye, bugünden itibaren yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine girecek.

AĞUSTOS'UN BAŞI

Eskilerin yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullandığı eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene de etkisini hissettirecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BIL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının genelde temmuz ve ağustos aylarında hissedildiğini söyledi.

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SICAK HAVA KÜTLELERİ AFRİKA'DAN GELİYOR

Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının en çok hissedildiğini dönemin ağustos ayının ilk iki haftası olduğunu belirten Özdemir, "Eyyam-ı bahur Afrika üzerinden gelen çok sıcak hava kütleleri ile muson uzantılı Basra alçak basıncının kuvvetli rüzgarla ülkemize taşınan çok etkili olan boğucu sıcaklardır. Küresel İklim değişikliğine paralel olarak metropollerde artık yoğun bir şekilde oluşan ısı adalarının hava sıcaklıklarını katbekat artırması ile cehennem sıcaklıkları veya vahşi sıcaklık oluşturmaktadır." diye konuştu.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 35 İLE 39 ARASINDA OLACAK

Özdemir, Türkiye'nin eyyam-ı bahur sıcaklıklarının etkisi altını girdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

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"Ülkemizde ağustos ayının ilk 2 haftasında aşırı sıcaklıklar görülecektir. Afrika kıtasının kuzey batısında oluşacak kuvvetli tropikal hava kütleleri Akdeniz üzerinden atmosferin üst seviyelerine taşınarak jet hava akımları ile ülkemizi etkisi altına alacak. Bu cehennemi sıcaklıklar batı bölgelerimizde, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde kavurucu olarak görülecektir. Ortalama hissedilir sıcaklarlar Akdeniz, Ege ve Güney Doğu'da 38 ile 43 derece arasında değişecek. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar daha fazla olabilir. İstanbul'da ise 35 ile 39 derece arasında bir sıcaklık olacak. Özellikle cumartesi ve pazar günleri en sıcak günler olacak. Ayrıca bu dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağış alabilir. Bu bölgede sıcaklar 28 ile 30 derece arasında olması bekleniyor."

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FOTOĞRAF 3 Kimi vatandaşlar mecbur olmadıkça sıcak havalarda dışarı çıkmazken kimisi de sokakta gezmekten kendini alıkoymuyor. Öte yandan İstanbul’da bugün hava sıcaklığının 32,7 derece olduğu, nem oranının ise yüzde 34 ile 82 arasında olduğu gözlendi. İstanbul son haftaların en sıcak günlerini yaşamaya devam ediyor. 40 derecelere yaklaşan sıcaklık sonrası sabah ve öğle saatlerinde İstanbul’un caddeleri de boş kaldı. Gün içerisinde sokağa çıkan vatandaşlar ise artan sıcaklıklardan şikayetçi. Uzmanlar ise başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını konusunda uyarıyor. Sıcak havalarda sokaklarda gezen vatandaşlar ise havanın oldukça sıcak olduğunu ve akşam saatleri haricinde dışarıda olmanın insanı zorladığını belirtti. Yasemin Özburçak, “Bu sene ciddi manada bir sıcak var. Yanı sıra oldukça fazla da nem var. Almanya’dan geliyoruz, orada hava soğuk. Burası bizi terletti” dedi. Caddede yürüyüşe çıkan Vedat Taşkın, “Aşırı bir sıcak ve nem var. Dayanılacak gibi değil. Üstelik yağmur da yok. Kuraklık da söz konusu. Allah yardımcımız olsun. Bu yaşıma kadar böyle bir kuraklık yaşamış değilim. Geceleri uyumak dahi insanı zorluyor. Susuzluk problemi ülke adına korkutucu bir son. İnşallah o tablo ile karşı karşıya kalmayız. İstanbul'da sıcak ve nem bunalttı: Dayanılacak gibi değil İstanbul'da son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle, vatandaşlar sokakta bulundukları süreçte zorluk yaşadıklarını belirtiyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Yaz mevsiminde kavurucu sıcaklarıyla ünlü Adana’da son aylarda sıcaklık, istisnalar dışında mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 39-40 derece ölçülürken, açık alanlardaki termometreler güneş altında 47 dereceyi gösterdi. Nem yoğunluğuyla birlikte sıcaklığın etkisinin arttığı kentte vatandaşlar parklar, yeşil alanlara akın etti. Parkta çevre düzenlemesii yapan işçileri ise kavurucu sıcakta çalışmalarını sürdürdü. Seyhan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı’nın çevre düzenlemesini yapan işçilerden Sevda Karaoğlu, sıcaktan bunaldıklarını ama işlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi. Adanalıların sıcakla mücadeleye alışık olduğunu kaydeden Karaoğlu, “Bizim kaderimiz olsa gerek. Burası her sene daha da sıcak oluyor. Mola saatlerimizde gölgeye koşuyoruz. Otururken bile terliyoruz” dedi. Parktaki ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışan Sıla Birgenç ise mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığını fakat bugün önemli işleri için sıcağa dayanmak zorunda olduğunu belirtti. Adana sıcağına diyecek kelime bulamadığını ifade eden Birgenç, Burası sanki cehennemin fragmanı gibi. Buna rağmen Adana çok güzel bir şehir. Asla başka bir yerde yaşayamam diye konuştu. Arkadaşıyla parkta sohbet eden Yiğitcan Avcı ise kendisinin Adana sıcağında yandığını Rusya’da yaşayan babasının ise oradaki serin havada keyif çattığını belirterek, Rusya’ya gitmek istediğini söyledi. Adana sıcaktan kavruluyor: Termometreler 47 dereceyi gösterdi vatandaş dışarı akın etti Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kentteki termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi. Nemle birlikte etkisini artıran sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için parklara akın etti.

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