Gündem Türkiyede çekildi 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı
HAKKÂRİ

Türkiye'de çekildi: 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova'da kar yağışı nedeniyle kapan yolları açmaya çalışan ekipler yoğun mesai harcıyor. Ekiplerin 6 metreyi geçen kar nedeniyle açtıkları yollar adeta kardan tünellere dönüştü. Ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Haber Merkezi İHA
Yüksekova'da kar kalınlığı 6 metreyi aştı.
Yüksekova'da kar kalınlığı 6 metreyi aştı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan kar kalınlığında yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

İHA
Yüksekova'da kar kalınlığı 6 metreyi aştı.

ÇIĞ TEHLİKESİNE RAĞMEN ÇALIŞIYORLAR

  • İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

YOLLAR TÜNELLERE DÖNÜŞTÜ

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çektiriyor.

İHA
Yüksekova'da kar kalınlığı 6 metreyi aştı.

İHA
Yüksekova'da kar kalınlığı 6 metreyi aştı.

İHA
Yüksekova'da kar kalınlığı 6 metreyi aştı.

İHA
Yüksekova'da kar kalınlığı 6 metreyi aştı.
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