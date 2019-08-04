Gündem Türkiyede yaşama rehberi
İSTANBUL

Türkiye’de yaşama rehberi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sayıları 4 milyonu bulan Suriyeliler ve diğer yabancı uyruklular için Türkiye’deki örf ve adetler ile uyacakları toplumsal kuralları anlatan bir rehber hazırlıyor. Rehberde Türkiye’deki yazılı ve yazılı olmayan kurallarla ilgili bilgiler bulunacak. Böylece yabancılar, kendi kültürlerinde çok sıradan olan bir davranışın Türkiye’de hoş karşılanmayacağının farkına varacak. Rehberle yabancıların Türkiye’ye daha kolay entegrasyonu hedefleniyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar - İstanbul (Fotoğraf: Arşiv)
Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar - İstanbul (Fotoğraf: Arşiv)

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, çeşitli nedenlerle Türkiye'ye gelen ve ülkemizde yaşamını sürdüren yabancılar için yaşam rehberi hazırlıyor. Çalışma, farklı kültürlerde yetişerek Türkiye’de yaşamaya başlayan yabancıların, Türkiye’deki kültür ve günlük yaşama uyum sağlamaları açısından rehber olacak. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma tamamlandıktan sonra Türkiye’de bulunan yabancılara dağıtılacak.

YAZILI VE ÖRFİ KURALLAR

  • Rehberde, özellikle Türkiye’de gündelik yaşamda dikkat edilecek başlıklar bulunacak. Türkiye’deki yazılı ve yazılı olmayan kurallar yabancılara anlatılacak. Türkiye’deki kültürel yaşam ve toplumsal yaşam kuraları anlatılacak. Türk halkının örf ve geleneklerine de bu rehberde yer verilecek. Böylelikle yabancıların kendi kültürlerinde çok sıradan olan bir davranışın Türkiye’de hoş karşılanmayabileceği vurgulanacak.

YASAL STATÜLERİ ANLATILACAK

Rehberde, yabancıların kendi durumlarına ilişkin bilgiler de verilecek, kayıt işlemlerini nasıl yaptıracakları ve yasal statüleri anlatılacak. Yabancılara seyahat, barınma eğitim ve sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağı da rehberde özetlenecek. Yabancıların bir sıkıntı yaşmaları durumunda hangi kurumlarına nasıl başvuracakları da burada anlatılacak. Farklı dillerde hazırlanacak olan rehber aynı zamanda dijital ortamda da yer alacak.

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