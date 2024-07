Türkiye'den 9 üniversite dünyanın en iyi üniversiteler sıralamalarında ilk 500'de

Bunlardan Koç Üniversitesi, QS: 431, RUR: 384 ve THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada; ODTÜ QS: 336, RUR: 382, THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada, İTÜ QS: 404, RUR: 385 olmak üzere 2 sıralamada, Boğaziçi Üniversitesi US NEWS&WORLD REPORT: 377 olmak üzere 1 sıralamada, Sabancı Üniversitesi THE: 375 olmak üzere 1 sıralamada, Çankaya Üniversitesi US NEWS&WORLD REPORT: 173 olmak üzere 1 sıralamada, İstanbul Üniversitesi ARWU: 450 olmak üzere 1 sıralamada, Hacettepe Üniversitesi, Leiden: 410 olmak üzere 1 sıralamada ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Leiden: 449 olmak üzere 1 sıralamada ilk 500'e girdi.