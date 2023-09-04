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Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz'dan görevinin ilk gününde anlamlı mesaj: Türkiye ve Cezayir iki devlet tek ümmettir

Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz görevine başladı. Görevinin ilk gününde Cezayir kamuoyuna açıklamalarda bulunan Küçükyılmaz, iki ülke arasındaki bağa işaret ederek, “Türkiye ve Cezayir, iki devlet, tek ümmettir.” ifadelerini kullandı.

00:43 . 4/09/2023 Monday
AA
Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz (solda)

Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz (solda)

Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, görevinin ilk gününde, Türkiye ile Cezayir’in “muhteşem” bir ortak tarihe sahip olduğunu belirterek, "Türkiye ve Cezayir iki devlet, tek ümmettir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Küçükyılmaz, Arapça olarak Cezayir kamuoyuna verdiği görüntülü mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

“Türkiye ve Cezayir, iki devlet, tek ümmettir”

Küçükyılmaz, mesajında şunları kaydetti:

“Bugün Emir Abdülkadir, El-Hac Ahmed Bey, Malik bin Nebi, Cemile Buhayrad, Raşid Taha ve nice ilham veren insanın memleketi Cezayir’deki ilk görev günüm.”

Türkiye ile Cezayir arasındaki bağa işaret eden Küçükyılmaz, “Türkiye ve Cezayir, iki devlet, tek ümmettir.” ifadelerini kullandı.

Küçükyılmaz, iki ülke arasındaki ortak tarihe de dikkati çekerek, “Muhteşem bir ortak tarihe sahibiz. Daha iyi bir ortak geleceği beraber inşa etmek için çok çalışacağız. Allah’ın selamı hidayete tabi olanlara olsun.” diyerek mesajını sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, 16 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cezayir’e büyükelçi olarak atanmış, 28 Ağustos’ta da Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf’a güven mektubu örneğini sunmuştu.



#Cezayir
#Türkiye
#Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz
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