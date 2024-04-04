Türkiye’nin önceliği terörle mücadele

NATO, görev süresi bu yıl içinde dolacak Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in yerine gelecek ismi arıyor. En güçlü aday olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin desteğini aldı. Türkiye ise Rutte’nin adaylığı konusunda henüz kararını vermedi. Türkiye’nin Rutte’den taleplerinin başında terörle mücadele konusunda daha fazla iş birliği geliyor.

TERÖRE KARŞI NET TUTUM

Hollanda Başbakanı, geçen ay Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yüz yüze, 31 Mart gecesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşerek destek istemişti. Erdoğan’ın Rutte ile görüşmesi sonrası Türkiye yeni genel sekreterin belirlenmesinde hangi ölçütleri takip edeceğini duyurmuştu. Bu ölçütler arasında en öne çıkan unsur terörle mücadeleydi. Türkiye’nin girişimleri sonunda NATO geçen yılki zirvesinde "Terörle Mücadele Özel Temsilcisi" atamış ve bu konuda özel toplantılar düzenlemişti.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ARTMALI

Türkiye’nin bir diğer beklentisi NATO üyesi ülkeler arasında iş birliğinin artırılması. İttifakın temel değerlerine ve yerleşik uygulamalarına bağlılık konusunda ikna edici taahhütler duymak isteyen Türkiye, Rutte’den, müttefikler arasındaki savunma ticaretinin ve yatırımının önündeki engellerin kaldırılması yönünde aktif olmasını bekliyor.











