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POLİTİKA

Türkkan’ın çiftliği: Tam 28 dönümü kaçak çıktı

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın çiftliğini denetleyen İl Tarım Müdürlüğü, inşa edilen kaçak binalarla arazinin 28 dönümlük kısmının tarım vasfını kaybettiğini belirledi. Kaçak yapılar arasında ahır, konut ve benzer yapılar bulunuyor. Çiftliğe 114 bin lira ve iş durdurma cezası verildi. Türkkan’a daha önce de Dilovası Belediyesi 662 bin lira ceza kesmişti.

Fatih Özer Yeni Şafak
İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan
İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası Köseler Köyü’nde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar geçtiğimiz günlerde Dilovası Belediyesi tarafından tespit edilmişti. Neziağa Et Entegre Besicilik Limited Şirketi ismiyle faaliyetini sürdüren çiftlikte yapılan incelemelerde kaçak yapılar belirlenmiş, İYİ Partili Türkkan’a 662 bin liralık cezai işlem uygulanmıştı. Kaçak çiftlik için bu kez Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü hareket geçti. Türkkan çiftliğinin bulunduğu Dilovası İlçesi Köseler Mahallesi 328 ada 1 numaralı, 328 ada 2 numaralı, 328 ada 3 numaralı, 0 ada 2244 numaralı, 0 ada 2243 numaralı, O ada 2243 numaralı, 0 ada 2081 numaralı parseller için Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu gereğince çalışma başlatıldı.

Kaçak yapılar arasında ahır, konut ve benzer yapılar bulunuyor.

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Kaçak yapılar arasında ahır, konut ve benzer yapılar bulunuyor.

28 DÖNÜMÜ KAÇAK ÇIKTI

Nezirağa Et Entegre Besicilik LTD. ŞTİ.’ye 15.10.2008 tarihi 25366 sayılı yazıyla tarımsal amaçlı yapı izni verildiği öğrenildi. Yapı izni verilen alanların dışında herhangi bir alana kaçak yapı yapılıp yapılmadığının görülmesi için Türkkan çiftliğinin arazisinde yerinde denetleme yapıldı. Türkkan çiftliğinde izin verilen yapılar haricinde 2244, 2243, 2081, 328/2 ve 328/3 numaralı parsellerde mevcut yapının devamı yapıların yapıldığı ve arazinin toprak dolgu yapmak suretiyle tarımsal vasfının bozulduğu belirlendi. Bahse konu parsellere yasalarla belirlenen yapıların yanı sıra kaçak olarak ahır, konut ve benzer yapıların yapıldığı anlaşıldı. Türkkan çiftliğine verilen izinlerin haricinde 28 dönümlük bir alanın bozulduğu ve bu alanlara kaçak yapıların yapıldığı tespit edildi.

114 BİN LİRA PARA CEZASI

  • Usulsüz olarak yapılan kaçak yapılar ve bozulan alanlar için toplamda 114 bin 391 lira idari para cezası kesildi. Kaçak yapılar için uygulanan cezai işlemin yanı sıra Türkkan çiftliğine iş durdurma kararı da verildi. Kocaeli Tarım Müdürlüğü’nün sürecin takipçisi olduğu ve iş durdurma kararı uygulanarak Türkkan çiftliğinin kaçak olarak yürüttüğü faaliyetlerine son vereceği belirtildi.

İYİ Partili Türkkan’ın kaçak yapı belirlenen çiftlik ve fabrikası havadan görüntülendi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrika ve çiftliğinde kaçak yapılaşmanın olduğunu iddia etmesi sonrasında Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından Türkkan’ın fabrikasında yapılan incelemelerde orman arazisine yapı kurulduğu tespit edildi.
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Ekipler tarafından belirlenen alan şerit çekilerek mühürlendi. Türkkan’a ait çiftlikte Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde ise 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edildi.
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Tespitler sonrasında Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. Maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesine tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL para cezası uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
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Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti <br> <br> Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de çiftliğin besicilik işletmesi olması nedeni ile inceleme başlattı. 5403 Toprak Koruma Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Gıda ve Bitki Sağlığı Kanunu’na muhalefet ihbarı üzerine çiftlikte incelemeler gerçekleştiren Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler, 28 bin 278,76 metrekare alanda yapılan yapılardan sadece 2008 yılında 806 metrekare için izin aldığı belirlendi.
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Toplam 6 parseldeki 28 bin 278,76 metrekare arazinin 11 bin 983,03 metrekaresinin yapılaşma ile bozulduğu belirlendi. 5403 Toprak Koruma Kanunu’na muhalefetten 110 bin TL para cezası kesilmesi bekleniyor.
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Dolgu yapılarak bozulan 11 bin 983,03 metrekare alanın da eski haline getirilmemesi halinde ayrıca cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.
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Çiftlik ve fabrika havadan görüntülendi <br> <br> Kaçak yapıların tespit edildiği Türkkan’ın fabrika ve çiftliği havadan görüntülendi. Mühürleme işlemleri başlatılan fabrika ve çiftlikte ise herhangi bir yıkım çalışmasının olmadığı gözlendi.
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İYİ Partili Türkkan’ın kaçak yapı belirlenen çiftlik ve fabrikası havadan görüntülendi
İYİ Partili Türkkan’ın kaçak yapı belirlenen çiftlik ve fabrikası havadan görüntülendi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı orman arazisine kurulduğu belirlenen fabrikası ve 15 kaçak yapı tespit edilen çiftliği havadan görüntülendi.
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