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YEREL GÜNDEM

Turne dönüşü feci kaza: 3 tiyatrocu öldü

Amasya’da tiyatrocuları taşıyan minibüsün TIR’a çarptığı kazada oyuncular Burak Topçu ve Özgür Karataş ile yönetmen Tolga Güleryüz hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Oyuncular, ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a gidiyorlardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Turne dönüşü feci kaza: 3 tiyatrocu öldü
​Turne dönüşü feci kaza.

Sanat dünyasını üzen kaza Amasya’da meydana geldi. ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya-Çorum Kara Yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı TIR'a arkadan çarptı.Kazada minibüste sıkışan yönetmen, oyuncu ve ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz, oyuncu Burak Topçu ve organizatör Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu, durumları hakkında bilgi aldı. Yaralılardan Uğur Şalvarcıoğlu, Özgür Ayaz, Ceyhun Fersoy, Burak Gülçebi ve Sergen Deveci'nin tedavileri devam ederken, 3 kişi de taburcu oldu. Sürücü Aykut Bektaş, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Bektaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu arada kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. Karataş'ın cenazesi, Samsun'un İlkadım ilçesinde, Topçu'nun İstanbul'da, Güleryüz'ün ise İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Minibüsün süratli olduğu tespit edildi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kazaya ilişkin şunları söyledi: “Yapılan ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu tespit edildi.” Vali, “Ceyhun beyin durumu iyi. Sadece ayağında, tendonlarda bir sorun vardı. Vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan yaralar var. Tahmin ediyorum birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz” diye konuştu.

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