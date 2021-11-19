Üç milyonluk vurgun: Çalıştığı döviz bürosunu böyle soydu

Sabah erken saatlerde 3 aydır çalıştığı döviz bürosuna gelen Serkan O., kasadan çıkardığı 3 milyon lira değerindeki dövizi poşetlere koyduğu tespit edildi.

Taksim’de döviz bürosu yetkilileri 11 Kasım Perşembe günü polis merkezine giderek iş yerlerinin soyulduğunu söyledi. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatarak iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda döviz bürosunu soyan kişinin iş yeri çalışanlardan Serkan O. Olduğu belirlendi. Sabah erken saatlerde 3 aydır çalıştığı döviz bürosuna gelen Serkan O., kasadan çıkardığı 3 milyon lira değerindeki dövizi poşetlere koyduğu tespit edildi.

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Polis her yerde onu arıyor

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Serkan O.’nun ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi ancak şüphelinin olaydan sonra evine gitmediği belirlendi. Şüphelinin daha önceden kasiyerlik yaptığı, bir suç kaydının bulunmadığı ve cep telefonu kullandığı öğrenildi.

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Öte yanan kredi kartı veya banka kartı kullanmayan şahsın dijital bir iz bırakmadığı tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi tanıyanların ya da görenlerin 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunması istedi. Öte yandan hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı.