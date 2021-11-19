Gündem Üç milyonluk vurgun Çalıştığı döviz bürosunu böyle soydu
İSTANBUL

Üç milyonluk vurgun: Çalıştığı döviz bürosunu böyle soydu

İstanbul Taksim’deki bir döviz bürosunda çalışan kişi, sabah saatlerinde iş yerindeki kasayı açıp içinden yaklaşık 3 milyon lira değerinde dövizi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları kameralara yansırken polis ekipleri şüpheliyi görenlerin 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunmalarını istedi.

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Haber Merkezi İHA
Üç milyonluk vurgun: Çalıştığı döviz bürosunu böyle soydu
Sabah erken saatlerde 3 aydır çalıştığı döviz bürosuna gelen Serkan O., kasadan çıkardığı 3 milyon lira değerindeki dövizi poşetlere koyduğu tespit edildi.

Taksim’de döviz bürosu yetkilileri 11 Kasım Perşembe günü polis merkezine giderek iş yerlerinin soyulduğunu söyledi. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatarak iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda döviz bürosunu soyan kişinin iş yeri çalışanlardan Serkan O. Olduğu belirlendi. Sabah erken saatlerde 3 aydır çalıştığı döviz bürosuna gelen Serkan O., kasadan çıkardığı 3 milyon lira değerindeki dövizi poşetlere koyduğu tespit edildi.

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Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Serkan O.’nun ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi ancak şüphelinin olaydan sonra evine gitmediği belirlendi. Şüphelinin daha önceden kasiyerlik yaptığı, bir suç kaydının bulunmadığı ve cep telefonu kullandığı öğrenildi.

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Öte yanan kredi kartı veya banka kartı kullanmayan şahsın dijital bir iz bırakmadığı tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi tanıyanların ya da görenlerin 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunması istedi. Öte yandan hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı.
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