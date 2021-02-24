Ücretsiz maske izdihama neden oldu Kırıkkale’de ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.Vatandaşlara destek vermek isteyen iş insanı Orhan Kılıç, kent merkezinin çeşitli noktalarında 100 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptırdı. Çarşamba pazarında maskelerin ücretsiz dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise izdihama neden oldu.



Haber Merkezi 24 Şubat 2021, 15:42 Son Güncelleme: 24 Şubat 2021, 15:44 İHA