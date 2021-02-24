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KIRIKKALE

Ücretsiz maske izdihama neden oldu

Kırıkkale’de ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.Vatandaşlara destek vermek isteyen iş insanı Orhan Kılıç, kent merkezinin çeşitli noktalarında 100 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptırdı. Çarşamba pazarında maskelerin ücretsiz dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise izdihama neden oldu.

Haber Merkezi İHA
Ücretsiz maske izdihama neden oldu.
Ücretsiz maske izdihama neden oldu.

Kırıkkale’de ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

100 Bİ ADET DAĞITILDI

Kırıkkale’de korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara destek vermek isteyen iş insanı Orhan Kılıç, kent merkezinin çeşitli noktalarında 100 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptırdı. Çarşamba pazarında maskelerin ücretsiz dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise izdihama neden oldu. Bazı vatandaşlarda ücretsiz maske almak isterken sosyal mesafeyi unuttu. Topluluk, maske dağıtımının ardından son buldu.

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