Kılıç, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil etti.

Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanları ile NATO Genel Sekreterliği heyetinin katıldığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki güncel gelişmeler ile kalıcı barış ve çözüm yollarına ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

"Türkiye savaşın kısa sürede sona erdirilmesi gayretinde"

Kılıç, toplantıda, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil, kalıcı ve kapsayıcı bir barış anlaşmasıyla en kısa sürede sona erdirilmesi gayesinde olduğunu belirterek, bu minvalde diplomatik girişimlerini ve insani sorumluluklarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

ABD heyetiyle de görüştü

Ayrıca Kılıç, toplantı akabinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Jared Kushner ve diğer mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.







