İngiltere ile Fransa 'Ukrayna' planını dünyaya duyurdu: Macron'dan 'Türkiye' vurgusu

İngiltere ile Fransa 'Ukrayna' planını dünyaya duyurdu: Macron'dan 'Türkiye' vurgusu

Avrupalı liderler ve ABD’li temsilciler, Paris’teki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nde bir araya geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi’nin ardından Türkiye’nin denizcilik boyutunda sorumluluk almaya hazır olduğunu açıkladı. Zirvede, ateşkes sonrası Ukrayna’ya yönelik askeri ve güvenlik planlamaları masaya yatırıldı. İngiltere ve Fransa’nın sahada üs kurma planları gündeme gelirken, Macron, Türkiye’nin denizcilik boyutunda sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi, 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları dahil olmak üzere toplam 35 ülkeden temsilcinin katılımıyla başladı.

Avrupalı liderler ve ABD’li temsilciler, Ukrayna’da barış çabalarına yeni bir ivme kazandırılması amacıyla Fransa’nın başkenti Paris’teki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nde bir araya geldi. Zirveye, 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları dahil olmak üzere toplam 35 ülkeden temsilcisi katıldı.

"İngiltere ve Fransa Ukrayna'da üs kuracak"

Zirvenin ardından açıklamada bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna, Fransa ve İngiltere arasında imzalanan Ukrayna’ya uluslararası güç konuşlandırılmasına ilişkin niyet beyanı hakkında, "Bir ateşkesin ardından İngiltere ve Fransa, Ukrayna genelinde askeri merkezler kuracak ve Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere silah ve askeri teçhizatlar için korumalı tesisler inşa edecek." dedi.

"Yabancı güçler karada, havada ve denizde konuşlandırılacak"

Londra ve Paris'in Ukrayna topraklarında askeri üsler kurma konusunda anlaştığını söyleyen Starmer, "Gönüllüler Koalisyonu"ndan yabancı güçlerin, ateşkesin sağlanması amacıyla karada, havada ve denizde konuşlandırılması planlandığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna ordusunun büyüklüğünün yaklaşık 700.000 asker olacağını söyledi.

"Türkiye hazır olduğunu belirtti"

Macron, Batılı ortakların Ukrayna'ya finansman ve askeri yardım da dahil olmak üzere sürekli destek verme taahhüdünde bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan Macron, Türkiye'nin denizcilik boyutunda sorumluluk almaya hazır olduğunu da belirtti.



