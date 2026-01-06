Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Paris’te bir araya geldi

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Paris’te bir araya geldi

17:516/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Zelenskiy, Macron ile görüştü
Zelenskiy, Macron ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris’te bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris’te görüştüğünü duyurdu. Sanal medya hesabından görüşme sonrası açıklama yapan Zelenskiy, “Diplomasi ve gerçek yardım el ele gitmelidir. Rusya ülkemize yönelik saldırılarını durdurmuyor. Şu anda halkımızı, yerleşim yerlerimizi ve kritik altyapımızı korumak için hava savunmamızı güçlendirmeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.


Macron ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Ukrayna’nın Rus saldırılarına karşı koyma kapasitesi, savunma ihtiyaçları ve diplomatik pozisyonlarını güçlendirecek adımları ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, “Teslim edilen her hava savunma füzesi hayat kurtarmakta ve diplomasi şansını artırmaktadır. İşte bu nedenle her toplantı; hava savunmasına ilişkin yeni kararlar, yeni yardım paketleri ve gökyüzümüzü koruyacak yeni kabiliyetler gibi somut sonuçlar vermelidir” açıklamasında bulundu.


Bugün Paris’te devlet başkanları, uluslararası kuruluş liderleri ve bakanların katılımıyla Gönüllüler Koalisyonu’nun en geniş kapsamlı toplantısının gerçekleştirileceğini belirten Zelenskiy, burada önemli siyasi adımların hazırlığının yapılacağını bildirdi. Zelenskiy ayrıca, liderliği ve yardıma hazır oluşu nedeniyle Macron’a teşekkür etti.



#Volodimir Zelenski
#Emmanuel Macron
#Fransa
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa yarı final maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Samsunspor maçı şifresiz kanalda mı?