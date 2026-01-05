İspanya Başbakanı Sanchez: Ukrayna Gazze ve Venezuela'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X'te yaptığı paylaşımda son günlerde yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Başbakan Sanchez, "Tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, pazarlık konusu edilemez bir ilkedir. Ukrayna'dan Gazze'ye, Venezuela da dahil." ifadelerini kullandı.
İspanya'dan Danimarka ve Grönland'a destek
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın
"çok stratejik"
bir yer olduğu ve ülkesinin ulusal güvenlik nedeniyle bu bölgeye ihtiyacı olduğu yönündeki açıklamalara da tepki gösteren Sanchez,
"İspanya, Birleşmiş Milletlere her zaman aktif olarak bağlı kalacak ve Danimarka ile Grönland halkıyla tam dayanışma içinde olacaktır."
değerlendirmesinde bulundu.
