Venezuela’nın BM Daimi Temsilcisi Moncada: Doğal kaynaklarımız nedeniyle ABD saldırılarına uğruyoruz

Venezuela’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, BM Güvenlik Konseyi'nde Venezuela'da son yaşananlara ilişkin konuştu. Moncada, yaşananların BM Şartı'nın açık bir ihlali niteliği taşıdığını belirterek, "Ülkemizin petrolü, enerji açısından stratejik kaynakları ve jeopolitik konumu, tarihsel olarak açgözlülüğün ve dış müdahalelerin hedefi olmuştur." ifadelerini kullandı.
Moncada, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesi üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde konuştu.
3 Ocak tarihinin yalnızca Venezuela için değil, uluslararası sistemin bütünü açısından da derin tarihi öneme sahip olduğunu belirten Moncada, bu tarihte yaşananların Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın açık bir ihlali niteliği taşıdığını söyledi.
"Ülkemiz açgözlülüğün hedefi olmuştur"
Moncada, BM Güvenlik Konseyi’ne BM Şartı çerçevesinde sorumluluk ve yetkilerine uygun hareket etme çağrısı yaparak, ABD’den de Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in derhal serbest bırakılması ve Venezuela'ya güvenli bir şekilde geri dönmelerinin sağlanması talebinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'ta, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
Maduro ve eşi, ABD tarafından yargılanmak üzere New York'un Brooklyn bölgesindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevk edilmişti.