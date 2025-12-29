Suriye İçişleri Bakanlığından Türkiye’ye taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk İçişleri Bakanlığına, şehitlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın işlediği bu suçun, bölge ülkelerinin genel istikrarı açısından taşıdığı tehlikeye dikkat çekildi.

Bakanlık ayrıca terör örgütleriyle mücadelenin sürdürülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Açıklamada, sivillerin korunması, güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi için bölgesel ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.