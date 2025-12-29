İşte DEAŞ'ın Yalova’daki ‘aile kalıyor’ görünümlü hücre evi: Kadınları ve çocukları kalkan yaptılar

Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda “aile evi” görünümü altında hücre evi kuran teröristler, kadın ve çocukları canlı kalkan yaptı. Üç polisimizin şehit olduğu 9 güvenlik görevlisinin de yaralandığı çatışmaya dair görüntüye yansıyan diyalogda, bir saldırganın küçük bir çocuğu öne sürerek teslim olmayı reddettiği, polisin ise masum can zarar görmesin diye müzakere yürüttüğü görüldü. Çevre sakinlerinin ifadelerine göre, söz konusu evde kalanlar bir süredir köyde yaşıyor görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştı.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü sempatizanı şahıslara yönelik 29.12.2025 tarihinde saat: 02.15 sıralarında Yalova Merkez İsmet Paşa Mahallesi Seher Sk. (Polis Bölgesi) adresine düzenlenen operasyonda, örgütün “aile evi” görünümüyle gizlediği hücre yapılanması deşifre edildi. Teröristler, belirlenen adrese giren güvenlik güçlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada 3 polis şehit olurken, 9 güvenlik görevlisi yaralandı.
Operasyon sırasında evde 5 kadın ve 6 çocuğun bulunması, DEAŞ’lıların sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ortaya koydu. Operasyona ait görüntülerde, bir saldırganın küçük bir çocuğu kalkan yaparak polise karşı direndiği anlar yer aldı. Güvenlik güçlerinin, çocuğun zarar görmemesi için teslim çağrısını sürdürdüğü görüldü.
- Polis: “Teslim ol.”
- Saldırgan: “Çocuk var.”
- Polis: “Tamam, çocuğu da al, silahı bırak gel. Çocuğa yazık olacak. En azından çocuğu bırak.”
- Saldırgan: “Bırakmayız.”
Uzun süren çalışmanın ardından kadın ve çocuklar güvenli şekilde tahliye edildi, çatışmada 6 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Çevre sakinlerinin ifadelerine göre, söz konusu evde kalanlar bir süredir köyde yaşıyor görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştı. Hücre evinin ne kadar süredir kullanıldığına ilişkin inceleme sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.