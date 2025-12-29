İşte DEAŞ'ın Yalova’daki ‘aile kalıyor’ görünümlü hücre evi: Kadınları ve çocukları kalkan yaptılar

Operasyon sırasında evde 5 kadın ve 6 çocuğun bulunması, DEAŞ’lıların sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ortaya koydu. Operasyona ait görüntülerde, bir saldırganın küçük bir çocuğu kalkan yaparak polise karşı direndiği anlar yer aldı. Güvenlik güçlerinin, çocuğun zarar görmemesi için teslim çağrısını sürdürdüğü görüldü.

Görüntülere yansıyan diyalog, teröristlerin sivilleri nasıl istismar ettiğini açıkça ortaya koydu:

Polis: “Tamam, çocuğu da al, silahı bırak gel. Çocuğa yazık olacak. En azından çocuğu bırak.”

Çevre sakinlerinin ifadelerine göre, söz konusu evde kalanlar bir süredir köyde yaşıyor görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştı. Hücre evinin ne kadar süredir kullanıldığına ilişkin inceleme sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.