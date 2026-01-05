Yeni Şafak
Suriye yönetiminden 'Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya yönelik suikast' iddialarını yanıt

Suriye yönetiminden 'Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya yönelik suikast' iddialarını yanıt

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, İsrailliler tarafından dolaşıma sokulan ve resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte açıklamalara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik suikast iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

El-Baba, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Şara ve bazı üst düzey yetkililere yönelik
"bir güvenlik olayının yaşandığını"
öne süren iddiaların, resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte açıklamaların İsrail tarafından dolaşıma sokulduğunu belirterek, bunların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
İddiaların
"tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu"
ifade eden El-Baba, vatandaşlara ve tüm medya kuruluşlarına, doğruluk ve sorumluluk ilkelerine riayet etmelerini, haberleri yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan almaları çağrısında bulundu.


