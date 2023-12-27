Ülker Grubuna 'Starbucks' operasyonu: Murat Ülker'den iddialara sert tepki

"Dünyada cereyan eden bu olaylara bakılacak olursa; çok çalışmak, çok üretmek ve daha başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Şahıs olarak da daima hak ve adaletin yanındayız. Herhangi bir vicdan sahibinin kadınların çocukların hedef alınmasını, öldürülmesini desteklemesi mümkün müdür? Hele bu konuda bize iftira atanlar zaten haksız iddialardan bizim açtığımız davada mahkum olmuşsa, bu nasıl iştir?"