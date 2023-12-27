Ülker Grubuna 'Starbucks' operasyonu: Murat Ülker'den iddialara sert tepki

Dünyanın gözü önünde Gazzeli masumları çocuk, kadın demeden katleden terör devleti İsrail'in insanlık dışı işgal politikası sürüyor. Soykırıma ses çıkarmayan hatta destek veren global markalar da dünya çapında boykot ediliyor. Amerika merkezli kahve zinciri Starbucks da boykot listesinin en başında yer alıyor.
Yerli markalara 'itibar' suikastı
Boykot tüm yıldırmalara rağmen devam ederken, bazı yerli markalara karşı da algı operasyonu başlatıldı. Boykot kampanyasını her fırsatta baltalamaya çalışanlar son olarak Türkiye'nin köklü ve güçlü markalarından biri olan Ülker'i hedef tahtasına koydu. Ülker şirketinin üst düzey yöneticisi Murat Ülker'in 11 Ekim’de Seattle’da Starbucks CEO’su ile bir araya geldiği iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüşme fotoğrafı tepkileri de beraberinde getirdi. Ancak işin aslı farklı çıktı. Yapılan görüşmenin fotoğrafının çarpıtılarak gündeme taşındığı öğrenildi.
Ziyaret 7 Ekim'den önce gerçekleşti
Şirket kaynaklarından öğrenilene göre, Starbucks'ın Yahudi asıllı kurucusu Hovard Schultz'dan görevi devralan Hint kökenli Laxman Narasimhan, Murat Ülker'e ziyaret davetinde bulundu. Söz konusu buluşma, terör devleti İsrail'in saldırılarını arttırdığı 7 Ekim tarihinden önce gerçekleşti. Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker buluşmaya dair fotoğrafı 11 Ekim'de paylaştı. Ancak bilindiği üzere Filistin'e destek açıklaması yapan işçi sendikasını mahkemeye veren Starbucks Türkiye'de ve bir çok ülkede 20 Ekim'den sonra boykot edilmeye başladı.
Murat Ülker: Dün neredeysek bugün de oradayız
- "Dünyada cereyan eden bu olaylara bakılacak olursa; çok çalışmak, çok üretmek ve daha başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Şahıs olarak da daima hak ve adaletin yanındayız. Herhangi bir vicdan sahibinin kadınların çocukların hedef alınmasını, öldürülmesini desteklemesi mümkün müdür? Hele bu konuda bize iftira atanlar zaten haksız iddialardan bizim açtığımız davada mahkum olmuşsa, bu nasıl iştir?"
Algının arkasından 'Gıda Dedektifi' çıktı
Yerli şirketlerin itibar zedelemek amacıyla yürütülen algı çalışmasının arkasında Türk markalara yaptığı şantaj ve baskılarla bilinen 'Gıda Dedektifi' isimli sosyal medya hesabının sahibi Musa Özsoy yer alıyor.
Bir dava daha açıldı
Ülker, Gıda Dedektifi'nin 'asılsız iddiaları' nedeniyle daha önce de yargıya başvurdu ve açtığı iki davayı da kazandı. Markaya karşı başlatılan bu son saldırı sonrası Gıda Dedektifi'ne bir dava daha açıldı.