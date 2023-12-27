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Ülker Grubuna 'Starbucks' operasyonu: Murat Ülker'den iddialara sert tepki

Terör devleti İsrail’in Gazze'de işgal ve soykırımı devam ederken, Amerika merkezli kahve zinciri Starbucks katliama verdiği açık destek nedeniyle boykot listelerinde bir numarada yer alıyor. Ancak boykot devam ederken, bazı markalara sosyal medya üzerinden itibar suikastleri de yapılıyor. Türkiye'nin köklü markalarından Yıldız Holding'e bağlı Ülker'in üst düzey yönetiminden Murat Ülker ve Yahya Ülker’in, Gazze soykırımından önce Seattle’da Starbucks CEO'su Laxman Narasimhan ile yaptıkları görüşmenin fotoğrafı çarpıtılarak gündem yapıldı. Edinilen bilgiye göre bu ziyaret, 7 Ekim'den önce yapıldı. Fotoğraf ise 11 Ekim'de sosyal medyada paylaşıldı. Filistin'e destek açıklaması yapan işçi sendikasını mahkemeye veren Starbucks ise Türkiye'de ve bir çok ülkede 20 Ekim'den sonra boykot edilmeye başladı. Yeni Şafak'a açıklamada bulunan Murat Ülker, "Ülker ailesi olarak, dün nerede isek bugünde aynı yerdeyiz. Boykot öncesi yapılan bir nezaket ziyaretinin “destek veriyor” diye çarptırılmasını en basit ifade ile kınıyorum" dedi.

16:17 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 16:59 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Karalama kampanyası sonrası ilk kez konuşan Murat Ülker iddialara tepki gösterdi.
Karalama kampanyası sonrası ilk kez konuşan Murat Ülker iddialara tepki gösterdi.

Dünyanın gözü önünde Gazzeli masumları çocuk, kadın demeden katleden terör devleti İsrail'in insanlık dışı işgal politikası sürüyor. Soykırıma ses çıkarmayan hatta destek veren global markalar da dünya çapında boykot ediliyor. Amerika merkezli kahve zinciri Starbucks da boykot listesinin en başında yer alıyor.


Yerli markalara 'itibar' suikastı


Boykot tüm yıldırmalara rağmen devam ederken, bazı yerli markalara karşı da algı operasyonu başlatıldı. Boykot kampanyasını her fırsatta baltalamaya çalışanlar son olarak Türkiye'nin köklü ve güçlü markalarından biri olan Ülker'i hedef tahtasına koydu. Ülker şirketinin üst düzey yöneticisi Murat Ülker'in 11 Ekim’de Seattle’da Starbucks CEO’su ile bir araya geldiği iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüşme fotoğrafı tepkileri de beraberinde getirdi. Ancak işin aslı farklı çıktı. Yapılan görüşmenin fotoğrafının çarpıtılarak gündeme taşındığı öğrenildi.


Ziyaret 7 Ekim'den önce gerçekleşti


Şirket kaynaklarından öğrenilene göre, Starbucks'ın Yahudi asıllı kurucusu Hovard Schultz'dan görevi devralan Hint kökenli Laxman Narasimhan, Murat Ülker'e ziyaret davetinde bulundu. Söz konusu buluşma, terör devleti İsrail'in saldırılarını arttırdığı 7 Ekim tarihinden önce gerçekleşti. Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker buluşmaya dair fotoğrafı 11 Ekim'de paylaştı. Ancak bilindiği üzere Filistin'e destek açıklaması yapan işçi sendikasını mahkemeye veren Starbucks Türkiye'de ve bir çok ülkede 20 Ekim'den sonra boykot edilmeye başladı.


Murat Ülker: Dün neredeysek bugün de oradayız


'Starbucks'a destek veriyor' iddiaları sonrası Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yeni Şafak'a özel bir açıklamada bulundu. Murat Ülker, söz konusu algı çalışmasına sert tepki gösterdi.
"Ülker ailesi olarak, dün nerede isek bugünde aynı yerdeyiz"
diyen Ülker,
"Ne biçim oldu dünya, İsrail saldırıları ve boykot öncesi yapılan bir nezaket ziyaretinin “destek veriyor” diye çarptırılmasını en basit ifade ile kınıyorum"
diye konuştu.

"İşimize odaklanmış ülkemiz ve milletimiz için istihdam ve katma değer üretmeye devam ediyoruz"
ifadelerini kullanan Murat Ülker'in açıklamasının devamı şu şekilde:
  • "Dünyada cereyan eden bu olaylara bakılacak olursa; çok çalışmak, çok üretmek ve daha başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Şahıs olarak da daima hak ve adaletin yanındayız. Herhangi bir vicdan sahibinin kadınların çocukların hedef alınmasını, öldürülmesini desteklemesi mümkün müdür? Hele bu konuda bize iftira atanlar zaten haksız iddialardan bizim açtığımız davada mahkum olmuşsa, bu nasıl iştir?"
Gıda Dedektifi - Musa Özsoy

Algının arkasından 'Gıda Dedektifi' çıktı


Yerli şirketlerin itibar zedelemek amacıyla yürütülen algı çalışmasının arkasında Türk markalara yaptığı şantaj ve baskılarla bilinen 'Gıda Dedektifi' isimli sosyal medya hesabının sahibi Musa Özsoy yer alıyor.


Bir dava daha açıldı


Ülker, Gıda Dedektifi'nin 'asılsız iddiaları' nedeniyle daha önce de yargıya başvurdu ve açtığı iki davayı da kazandı. Markaya karşı başlatılan bu son saldırı sonrası Gıda Dedektifi'ne bir dava daha açıldı.



Bekir Develi’den akıllara durgunluk veren Starbucks eylemi
Bekir Develi’den akıllara durgunluk veren Starbucks eylemi

Sunucu ve yazar Bekir Develi, terör devleti İsrail'e destek veren Starbucks'a karşı başlatılan boykot hareketine yeni bir soluk kazandırdı. İstanbul'da bir Starbucks şubesine giden Develi, yanında getirdiği bluetooth hoparlörleri mağazanın tavan kısmında bulunan kablo muhafazasına yapıştırdı. Develi, yapıştırdığı hoparlörlerden, "Değerli misafirler, hepinize merhabalar. Sizler için küçük bir hatırlatma mesajımız var. Şu anda bu kuruma ödediğiniz paralar Gazzeli bebeklere bomba, kan ve ölüm olarak gitmektedir. Duyarlılığınız için teşekkürler." ifadeleriyle mağazada oturanlara ses kaydı dinleterek İsrail'in katliamlarına dikkat çekti. Ses kaydı İngilizce olarak da dinletilirken o sırada mağaza görevlilerinin hoparlörleri yapıştırıldığı yerden çıkardığı görüldü.


#Ülker
#Starbucks
#Boykot
1 saat önce
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