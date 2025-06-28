Uluslararası siber çete İstanbul’da çökertildi

Operasyon kapsamında ele geçirilen bilgi ve belgeler soruncunda çetenin Türkiye ayağı tespit edildi. Bilgilerin paylaşılmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, elektronik posta gizliliğinin ihlali yöntemiyle Avustralya’da faaliyet gösteren birçok kişi ve şirketin dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, bu yöntemle mağdurları yanıltarak yüksek meblağlarda ödemeler yaptırdığı tespit edildi. İncelemelerde, yalnızca bir şirkete ait banka hesaplarından toplam 32 milyon Avustralya doları (833 milyon TL) tutarında ödeme yapıldığı, bu paranın büyük bölümünün ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’ye aktarıldığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gelen paranın da Nijeryalı kişilerin banka hesaplarına yönlendirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında çoğunluğu Nijerya uyruklu 16 şüpheli gözaltına alındı.