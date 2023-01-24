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Üretken Fatih Girişimcilik Programı Başladı: 780 Gence Kariyer Fırsatı

Fatih Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve gençlere dijital alanda kariyer fırsatı sunan Üretken Fatih Girişimcilik Programı düzenlenen tanıtım etkinliğiyle başladı. 780 gencin başvurduğu program 12 hafta sürecek ve dört aşamalı temel girişimcilik eğitimleri verilecek. Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yaptığı konuşmada, "Bütün bu atılımların, hizmetlerin ortak paydası gençlerimiz, yani sizlersiniz. Sizler, “Türkiye Yüzyılı”nın güvencesisiniz." ifadelerini kullandı.

19:18 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan.

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve gençlere dijital alanda girişimci olma fırsatı sunulan Üretken Fatih Girişimcilik Programı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın yanı sıra, gençlerin de katıldığı tanıtım etkinliği ile başladı. Başkan Mehmet Ergün Turan programda yaptığı açılış konuşmasında, son 20 yılda ülkemizde, sağlık, spor, sanayi, eğitim başta olmak üzere pek çok alanda devrim niteliğinde işler yapıldığını belirterek, “
Özellikle Millî Teknoloji Hamlesi’yle yakaladığımız başarılar, her alanda göğsümüzü kabartıyor. Bütün bu atılımların, hizmetlerin ortak paydası gençlerimiz, yani sizlersiniz. Sizler, “Türkiye Yüzyılı”nın güvencesisiniz
." şeklinde konuştu.

KAPIMIZ GENÇLERİMİZİN FİKİRLERİNE HER ZAMAN AÇIK

Üretken Fatih Girişimcilik Projesinin sahada yaptıkları anket sonucu oluştuğunu belirten Turan, “Bize hayallerinizle, fikirlerinizle gelin, birlikte gerçekleştirelim” dedik. Üretken Fatih Girişimcilik projesi de böyle hayata geçti. Sahada yaptığımız anketlerde, gençlerimiz, en çok bu alanlarda hizmet almak istediklerini bize beyan ettiler. Biz de üzerimize düşeni yerine getirdik. Kapımız, sizden gelen fikir ve görüşlere her zaman açık. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Üretken Fatih Girişimcilik Programımıza 780 başvuru oldu. Katılımcılar ilk aşamada eğitim, haftalık etkinlik ve mentorluk desteklerinden yararlanacaklar. 12 hafta sürecek eğitimlerin ilk bölümünde, 4 aşamalı temel girişimcilik eğitimleri alacaklar ve girişimcilik eğitimleri çerçevesinde, bir dizi uygulamalı etkinliğe katılacaklar. Eğitimlerimiz, 13 Mart’ta sona erecek. Ardından proje değerlendirme aşamasıyla programımız tamamlanacak. Paydaşlarımız olan Üretken Akademi’ye, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ne teşekkür ediyor, Üretken Fatih’e katılan tüm gençlerimizi kutluyorum.” dedi.

ÜRETKEN FATİH PROGRAMI

Online gerçekleştirilecek olan ve 2 ay sürecek olan programda gençler; bir yandan teknoloji girişimciliği temellerinden fikir geliştirmeye, ekip kurmaktan müşteri görüşmelerine birçok konuda alanında uzman isimler tarafından hazırlanmış eğitimleri alırken; diğer yandan sektör profesyonellerinden girişim ekosistemi paydaşlarına birçok akıl hocasına danışma fırsatı bulacaklar. Sürecin sonunda ise mezun olan projeler jüri karşısına çıkacak ve aralarından en iyileri seçilerek ödüllendirilecekler.

#Fatih Belediyesi
#Üretken Fatih Girişimcilik projesi
#Mehmet Ergün Turan
1 saat önce
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Üretken Fatih Girişimcilik Programı Başladı: 780 Gence Kariyer Fırsatı
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