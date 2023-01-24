Üretken Fatih Girişimcilik Programı Başladı: 780 Gence Kariyer Fırsatı

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Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan.
Üretken Fatih Girişimcilik Projesinin sahada yaptıkları anket sonucu oluştuğunu belirten Turan, “Bize hayallerinizle, fikirlerinizle gelin, birlikte gerçekleştirelim” dedik. Üretken Fatih Girişimcilik projesi de böyle hayata geçti. Sahada yaptığımız anketlerde, gençlerimiz, en çok bu alanlarda hizmet almak istediklerini bize beyan ettiler. Biz de üzerimize düşeni yerine getirdik. Kapımız, sizden gelen fikir ve görüşlere her zaman açık. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Üretken Fatih Girişimcilik Programımıza 780 başvuru oldu. Katılımcılar ilk aşamada eğitim, haftalık etkinlik ve mentorluk desteklerinden yararlanacaklar. 12 hafta sürecek eğitimlerin ilk bölümünde, 4 aşamalı temel girişimcilik eğitimleri alacaklar ve girişimcilik eğitimleri çerçevesinde, bir dizi uygulamalı etkinliğe katılacaklar. Eğitimlerimiz, 13 Mart’ta sona erecek. Ardından proje değerlendirme aşamasıyla programımız tamamlanacak. Paydaşlarımız olan Üretken Akademi’ye, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ne teşekkür ediyor, Üretken Fatih’e katılan tüm gençlerimizi kutluyorum.” dedi.
Online gerçekleştirilecek olan ve 2 ay sürecek olan programda gençler; bir yandan teknoloji girişimciliği temellerinden fikir geliştirmeye, ekip kurmaktan müşteri görüşmelerine birçok konuda alanında uzman isimler tarafından hazırlanmış eğitimleri alırken; diğer yandan sektör profesyonellerinden girişim ekosistemi paydaşlarına birçok akıl hocasına danışma fırsatı bulacaklar. Sürecin sonunda ise mezun olan projeler jüri karşısına çıkacak ve aralarından en iyileri seçilerek ödüllendirilecekler.