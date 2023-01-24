Üretken Fatih Girişimcilik Programı Başladı: 780 Gence Kariyer Fırsatı

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve gençlere dijital alanda girişimci olma fırsatı sunulan Üretken Fatih Girişimcilik Programı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın yanı sıra, gençlerin de katıldığı tanıtım etkinliği ile başladı. Başkan Mehmet Ergün Turan programda yaptığı açılış konuşmasında, son 20 yılda ülkemizde, sağlık, spor, sanayi, eğitim başta olmak üzere pek çok alanda devrim niteliğinde işler yapıldığını belirterek, “

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve gençlere dijital alanda girişimci olma fırsatı sunulan Üretken Fatih Girişimcilik Programı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın yanı sıra, gençlerin de katıldığı tanıtım etkinliği ile başladı. Başkan Mehmet Ergün Turan programda yaptığı açılış konuşmasında, son 20 yılda ülkemizde, sağlık, spor, sanayi, eğitim başta olmak üzere pek çok alanda devrim niteliğinde işler yapıldığını belirterek, “

Üretken Fatih Girişimcilik Projesinin sahada yaptıkları anket sonucu oluştuğunu belirten Turan, “Bize hayallerinizle, fikirlerinizle gelin, birlikte gerçekleştirelim” dedik. Üretken Fatih Girişimcilik projesi de böyle hayata geçti. Sahada yaptığımız anketlerde, gençlerimiz, en çok bu alanlarda hizmet almak istediklerini bize beyan ettiler. Biz de üzerimize düşeni yerine getirdik. Kapımız, sizden gelen fikir ve görüşlere her zaman açık. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Üretken Fatih Girişimcilik Programımıza 780 başvuru oldu. Katılımcılar ilk aşamada eğitim, haftalık etkinlik ve mentorluk desteklerinden yararlanacaklar. 12 hafta sürecek eğitimlerin ilk bölümünde, 4 aşamalı temel girişimcilik eğitimleri alacaklar ve girişimcilik eğitimleri çerçevesinde, bir dizi uygulamalı etkinliğe katılacaklar. Eğitimlerimiz, 13 Mart’ta sona erecek. Ardından proje değerlendirme aşamasıyla programımız tamamlanacak. Paydaşlarımız olan Üretken Akademi’ye, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ne teşekkür ediyor, Üretken Fatih’e katılan tüm gençlerimizi kutluyorum.” dedi.