Üsküdar’da kitap kokusu: Onur konuğu Mustafa Kutlu ​

7. Üsküdar Kitap Fuarı bugün kapılarını açıyor. Salgın nedeniyle 2 yıldır ara verilen kitap fuarlarının ilki başlıyor. 27 Şubat’a kadar sürecek fuarın onur konuğu, gazetemizin yazarı Türk hikayeciliğinin usta ismi Mustafa Kutlu.

450 yazar, 550 etkinlik ve 115 yayınevine ev sahipliği yapacak fuarın açılışı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın katılımıyla saat 13.00’te Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

7. Üsküdar Kitap Fuarı

KUTLU’YU ANLATACAĞIZ

Hilmi Türkmen, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce kitap kurdunu ağırlayacak fuarda yazar ve okuru yeniden buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkmen, onur konuğu Mustafa Kutlu’nun kitaplarını, yayın dünyamıza kazandırdığı dinanizmi, Türk edebiyatına kendine has açtığı yeri fuar boyunca yapılacak söyleşi ve etkinliklerle okurlara anlatacaklarını ifade etti.

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Mustafa Kutlu

Bugünkü programda saat 15.00’te Boğaziçi Salonu’nda İbrahim Kalın’ın “Gök Kubbenin Altında” adlı söyleşisi ve imza günü olacak. Saat 15.30’da Avrasya Salonu’nda Mukadder Gemici, Alpay Doğan Yıldız, Erol Göka, İsmail Kara’nın “Bu Toprağın Sesi: Mustafa Kutlu” başlıklı söyleşisi olacak. Saat 19.00’da ise Ahmet Edip Başaran, Münire Kevser Baş, Ali Haydar Haksal, Alim Kahraman, Bedri Mermutlu ve Osman Bayraktar’ın “Sezai Karakoç ve Diriliş Düşüncesi” paneli katılımcıyla buluşacak.

Kemal Sayar, Nurullah Genç, Nedim Şener, Hayati İnanç, İskender Pala, İlber Ortaylı, Leyla İpekçi, Alev Alatlı, Ali Ural, Merve Safa Likoğlu, yine fuar boyunca ağırlanacak yazarlardan sadece bazıları.

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