Üstünü CHP tamamlayabilir

1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı yaklaştıkça TBMM’de yeni grup kurma hesapları da alevlendi. Saadet-Gelecek Grubu dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, bir yanda da Demokrat Parti ile DEVA Partisi grup kurmaya çalışıyor. 18 vekili bulunan iki partinin 20’e ulaşması için 2 milletvekiline daha gereksinim duyuluyor. Gözler İYİ Parti’den ayrılan bağımsız isimlerde. 20’ye ulaşmak için bağımsız isimler ikna edilemezse B planı devreye girecek. Bu plana göre CHP içinden eski lider Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden geçiş yaşanabileceği iddia ediliyor. Bu kapsamda bazı milletvekilleri ile temasın kurulduğu ifade ediliyor.