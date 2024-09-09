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Üstünü CHP tamamlayabilir

Mehmet Güney
04:00 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:44 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı yaklaştıkça TBMM’de yeni grup kurma hesapları da alevlendi. Saadet-Gelecek Grubu dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, bir yanda da Demokrat Parti ile DEVA Partisi grup kurmaya çalışıyor. 18 vekili bulunan iki partinin 20’e ulaşması için 2 milletvekiline daha gereksinim duyuluyor. Gözler İYİ Parti’den ayrılan bağımsız isimlerde. 20’ye ulaşmak için bağımsız isimler ikna edilemezse B planı devreye girecek. Bu plana göre CHP içinden eski lider Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden geçiş yaşanabileceği iddia ediliyor. Bu kapsamda bazı milletvekilleri ile temasın kurulduğu ifade ediliyor.



#CHP
#TBMM
#Siyaset
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