Uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 3 şüpheli şahıs gözaltına altında

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay ile ilgili olarak yapılan sorgulama ve araştırmalar sonucunda tespit edilen 34 plakalı başka bir otobüs ile ilgili olarak da Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilerek birlikte yapılan müşterek çalışmada ise 11 parça halinde 7 kilo 750 gram Scanc (Skunk) maddesi ele geçirildi.