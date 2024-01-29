Van'da yangın faciası: Altı aylık bebek beşiğinde can verdi

Tek katlı evde oturan Güler ve Rıfat Güler çifti ile 6 aylık bebekleri Şerzan Güler, iddiaya göre uyuduktan sonra sobadan kaynaklı yangın çıktı. Evden yayılan duman ve alevleri fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca, komşularının yardım çabaları sonuçsuz kaldı.