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Yağmur fırtınayla beraber geliyor! Meteoroloji açıkladı: 9 il için sarı kodlu uyarı

Yağmur fırtınayla beraber geliyor! Meteoroloji açıkladı: 9 il için sarı kodlu uyarı

08:1728/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
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Meteorolojiden 9 ile fırtına uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden 9 ile fırtına uyarısı yapıldı.

Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. Türkiye'nin batı bölgeleri yarın yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
ne göre,
Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) bekleniyor.

Fırtınanın gün gece yarısı etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerim devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

9 ile sarı kodlu uyarı

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir:
Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Pazar günü hava nasıl olacak?

Pazar günü, İstanbul'da ve Ankara'da öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları İstanbul'da 26 ve Ankara'da 23 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de ise pazar günü az bulutlu açık havanın hakim olması, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarın eseceği öngörülüyor.

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