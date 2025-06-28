Yağmur fırtınayla beraber geliyor! Meteoroloji açıkladı: 9 il için sarı kodlu uyarı

Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. Türkiye'nin batı bölgeleri yarın yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
Fırtınanın gün gece yarısı etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerim devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
9 ile sarı kodlu uyarı
Sarı kodlu uyarı nedir?
Pazar günü hava nasıl olacak?
Pazar günü, İstanbul'da ve Ankara'da öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları İstanbul'da 26 ve Ankara'da 23 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor.
İzmir'de ise pazar günü az bulutlu açık havanın hakim olması, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarın eseceği öngörülüyor.