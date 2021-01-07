​Yalanlara ifşa ​

AK Parti, sosyal medya yalanlarına karşı ‘Haftalıkyalanlar’ hashtagi ile savaş açtı. Muhalefet ve FETÖ başta olmak üzere sosyal medyada paylaşılan yalanlara doğrularıyla anında cevap verilecek. İlk çalışma kapsamında 5 yalan 5 doğru ile çürütüldü. İşte yalanlara karşılık verilen cevaplar:

YALAN: Çin’den alınan koronavirüs aşısı için aracı firma kullanıldı.

DOĞRU: Aşılar için doğrudan Çinli Sinovac firması ile görüşüldü. Aracı olduğu iddia edilen Keymen isimli şirket, Sinovac’ın Türkiye’deki temsilcisi. Sinovac da Keymen şirketinin 7 yıldır tek yetkili distribütörü olduğunu bir mektupla doğruladı.

YALAN: Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’e hakaret davaları açması nedeniyle 38 milyon 980 bin lira vekalet ücreti ödendi.

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DOĞRU: 2011’den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlığını yapan Ahmet Özel’e toplamda 1 milyon 108 bin lira vekalet ücreti ödendi.

YALAN: H. Y. Ankara Keçiören Medicak Park Hastanesi'nde doğum yaptı. Bebek kuvözde polisler kapıda. Bir lohusa anneyi daha gözaltına almak istiyorlar.

DOĞRU: SGK çalışanıyken FETÖ’den ihraç edilen H.Y.’nin FETÖ’nün haberleşme programı olan ByLock’u iki farklı kullanıcı adıyla kullandığı bu nedenle 2019 yılından bugüne kadar Bolu Sulh Ceza Hakimliği'nin yakalama emrine istinaden arandığı belirlendi. Söz konusu şahsın SEGBİS aracılığı ile sadece ifadesi alındı.

YALAN: Somali’de başkent Mogadişu ile Afgoye kenti arasındaki Türk askerlerine yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

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DOĞRU: Somali’de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan intihar saldırısı düzenlendi. Biri ağır 5 Türk işçi yaralandı.

YALAN: Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak.

DOĞRU: Çin İstanbul Başkonsolosluğu, bir yalan haber daha. Başkonsolosumuz hiçbir zaman Çin’de aşının yasak olduğunu söylememiştir. Temmuz ayından itibaren Çin’de aşının acil kullanımı başlatılmış durumda, aralık ayında Çin’de farklı eyaletlerde aşının toplumdaki uygulanması da başlatılmıştır.