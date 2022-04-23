Yapay zekalı doktor geliyor

Sinyal tedavisiyle yapılan ilk bilimsel çalışma olan ‘Sepsis çalışması’,tüm onaylardan geçerek literatürde yerini aldı. Tıp tarihinde ilk defa vücut içine hiçbir ilaç verilmeden, Sepsis gibi ciddi bir enfeksiyon formu tedavi edilmiş oldu. Dünya çapında muteber bilim yayın kuruluşu olan PLOS ONE’da (Public Library of Science) yayımlandı. Ardından ABD’nin bilimsel kütüphanesi Pub-Med makaleyi yayınları arasına aldı.

Ölümcül salgın hastalıklar üzerinde tedaviler geliştiren Türk biyoteknoloji şirketi AVB Biyoteknoloji, geliştirdiği “Sinyal Tedavisi Sistemi” ile ölümcül viral salgın hastalıklar üzerinde devrim etkisi yapacak sonuçlar elde etti. “Dr Biolyse” adı verilen yapay zekalı cihazın verdiği akıllı sinyaller, hem virüs hem de bakterileri vücut içinde yok edilebilecek.

BAŞARI YÜZDE 100

Her yıl 10 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan halk arasında kan zehirlenmesi veya hastane mikrobu olarak bilinen son derece ölümcül hastalık ‘sepsis’ üzerinde yapılan çalışmada yüzde 100 başarı sağlandı. Koronavirüsün en ölümcül mutasyonlarının başında gelen ve kedilerdeki FIP hastalığı klinik çalışması ara sonuçlarında yüzde 93,7 tedavi etkililiğine ulaşıldı. Bir diğer yapılan çalışmada da yüksek öldürücülüğe sahip DNA virüslerinden olan parvovirüs üzerinde yapılan klinik araştırmada tıp tarihinde benzerine az rastlanacak sonuçla, yüzde 100 tedavi etkisi görüldü.

Serkan Tunç

TAHLİLE GEREK YOK

AVB Biyoteknoloji kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tunç, “Bu proje, 3 aşamadan oluşuyor. Projenin ilk aşamasını, tedavi özelliğinin bilimsel olarak ispatlanması sürecini geçtik ve tıp literatürüne ekledik. Şimdi, hastalıkların ve patojenlerin kombine tanısı aşamasına geldik. Bu aşamada, tüm kan ve biyokimya değerlerini vücut dışından ölçüp, vücut içinde aktif veya pasif haldeki patojenleri tespit edecek sistemi geliştiriyoruz. Cihazımız şu anda henüz öğrenme sürecinde. Bu süreç tamamlandığında, damardan kan alarak tahlil yapmaya gerek kalmayacak. Aynı zamanda enfeksiyona sebep olan patojeni birkaç dakika içinde tespit edecek ve istenirse o anda tedavisine başlayabilecek.” diye konuştu.

REKLAM

5 HASTALIK İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

“Kovid-19 ve eş zamanlı olarak HIV, Hepatit, Nefrit ve Pankreatit olmak üzere 5 hastalık üzerinde uluslararası alanda klinik çalışmalar başlatacağız.” diyen Tunç, “Uluslararası alanda bu işleri yönetecek bilim ekibinin oluşturulması çalışmalarına başladık. Bu çalışmaların her biri farklı ülkelerde planlandı. 2023 yılı içinde bu tedavilerimizi de tescillemiş olacağımızı düşünüyoruz..” dedi.

HAYAT Hastanede yapay zekayla tedavi dönemi