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Yargıda yeni dönem hedefleri belli oldu: İmara özel mahkeme

Açılışı 1 Eylül’de yapılan yargıyı, yeni adli yılda dikkat çeken adımlar bekliyor. Yeni yargı paketlerinin gündeme geleceği önümüzdeki yasama döneminde, yargılamaların uzaması önlenecek, hakim ve savcıların ihtisaslaşmasını sağlayacak uygulamalar getirilip çevre, imar mahkemeleri kurulacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Yargıda yeni dönem hedefleri belli oldu: İmara özel mahkeme
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız” sözlerinin ardından dikkatler atılacak yeni adımlara çevrildi. Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’ doğrultusunda 5. yargı paketinin hazırlıkları sürüyor. Yeni yasama döneminde hazırlanacak yasa teklifleriyle Meclis’in gündemine önemli başlıklar gelecek. Bu kapsamda, makul sürede yargılamadan ihtisas mahkemelerine, yargısal denetimden etkili kanun yolu mekanizmasına kadar birçok önemli değişiklik hayata geçirilecek.

YARGILAMAYA ‘MAKUL SÜRE’ DENETİMİ

  • Yapılacak düzenlemelerle makul sürede yargılanma hakkının ihlali konusundaki başvuruları incelemek üzere etkili bir mekanizma oluşturulacak. Adli ve idari yargıda ‘görevsizlik’ ve ‘yetkisizlik’ kararlarından dolayı yargılamaların uzamasının önüne geçecek bir model oluşturulacak.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi ile bu kararlara karşı kanun yolu, adil yargılanma hakkı çerçevesinde gözden geçirilecek. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, AB müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilip uyumlaştırma çalışmaları tamamlanacak. Bünyesinde ceza hukuku, infaz hukuku, özel hukuk, idare hukuku ve mukayeseli hukuk gibi bölümlerin yer alacağı bir enstitü kurulacak. Dava açma ve kanun yoluna başvuruda farklı süreler gözden geçirilerek mümkün olduğu ölçüde yeknesak hale getirilecek.

Atamaya ‘kıdem’ şartı

İşte önümüzdeki yasama döneminde Meclis’in gündemine gelmesi beklenen diğer başlıklar:
  • -Belirli bir kıdeme sahip hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirilecek.
  • -Unvanlı görevlere atanabilmek için asgari mesleki kıdem şartları yeniden belirlenecek.
  • -Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda yer alan disiplin cezaları daha objektif ölçütlerle yeniden belirlenecek.
  • -Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi yargıya kazandırılacak.

Yargı kalitesi artacak

-İstinaf mahkemeleri ile Adli Tıp Kurumu’nda da hedef süre uygulaması başlatılacak.

-Hakimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacak.

Stajyer avukatlara sigorta

  • -İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.
  • -Avukatların staj süresince sigortalı olarak çalışabilmelerine ilişkin düzenlemeler yapılacak. Yine icra ile çocuk teslimi uygulaması da yeni dönemde son bulacak.
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